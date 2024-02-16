https://sputniknews.com.tr/20240216/mehmet-altinoz-kimdir-1080809618.html

Mehmet Altınöz kimdir?

Mehmet Altınöz kimdir?

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi'nin İBB Başkan adayı Mehmet Altınöz kimdir? 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T17:40+0300

2024-02-16T17:40+0300

2024-02-16T17:42+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yeniden refah partisi

mehmet altınöz

ibb

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Altınöz 1973 yılında Bursa'da doğdu.Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Altınöz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisansı yaptı.Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Altınöz, Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerini de ifa etti.Partinin Ankara'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 31 Mart yerel seçimleri için YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan edilen Altınöz aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir.İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240216/meral-danis-bestas-kimdir-1080807965.html

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yeniden refah partisi, mehmet altınöz, ibb