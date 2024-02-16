https://sputniknews.com.tr/20240216/kuzey-kore-guney-ile-birlesme-hedefini-milli-marsindan-cikardi--1080788697.html

Kuzey Kore, 'Güney ile birleşme' hedefini milli marşından çıkardı

Kuzey Kore, 'Güney ile birleşme' hedefini milli marşından çıkardı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, milli marşının sözlerini değiştirerek Kore Yarımadası’nın tamamını ifade eden bölümü dizelerden kaldırdı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T10:04+0300

2024-02-16T10:04+0300

2024-02-16T10:04+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore dışişleri bakanlığı

güney kore

milli marş

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Güney Kore ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, milli marşının sözlerini değiştirdi. Kore'de kullanılan bir ölçü biriminden faydalanılarak kaleme alınan ve Kore Yarımadası’nın tamamını ifade eden “Üç bin ri'lik güzel vatanım” ifadesi marştan çıkarılarak, yerine “Dünyadaki güzel vatanım” ifadesi getirildi. Yapılan değişiklik, Kim Jong-Un’un Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçme politikasının işareti olarak yorumlandı.Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçmiştiKuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve ABD ile Güney Kore’nin gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar son aylarda Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz yılın sonunda Güney Kore ile birleşme hedefinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, Pyongyang - Seul arasındaki ilişkiyi “birbirine düşman iki devlet” arasındaki ilişkiler olarak tanımlamıştı.Karşılıklı restleşmeler çatışma endişelerini artırmıştıSon olarak dün Seul’un kabul ettiği deniz sınırı olan 'kuzey sınır çizgisini' tanımadıklarını ifade eden Kim, “Düşman tarafımızdan kabul edilen deniz sınırına girdiğinde, bunu Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlal ve silahlı bir provokasyon sayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada ise Kim’in tanımayı reddettiği ve güç kullanarak savunma sözü verdiği fiili deniz sınırının “kararlılıkla savunulacağı” belirtilmişti. Gelişmeler, bölgede askeri çatışma endişelerini artırmıştı.

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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, güney kore, milli marş