https://sputniknews.com.tr/20240216/kenyada-kesintisiz-62-saatten-fazla-ders-veren-fen-bilimleri-ogretmeni-dunya-rekoru-kirdi-1080805895.html

Kenya'da kesintisiz 62 saatten fazla ders veren fen bilimleri öğretmeni dünya rekoru kırdı

Kenya'da kesintisiz 62 saatten fazla ders veren fen bilimleri öğretmeni dünya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Kenya'da bir öğretmen, kesintisiz 62 saat fen bilimleri dersi vererek dünya rekoru kırdı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T16:54+0300

2024-02-16T16:54+0300

2024-02-16T16:54+0300

dünya

kenya

fizik

kimya

biyoloji

öğretmen

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Kenya basınındaki habere göre, öğretmen Rose Tata Wekesa, başkent Nairobi'deki bir okulda 62 saat 33 dakika 34 saniye boyunca öğrencilere fizik, kimya ve biyoloji derslerini anlattı.Kenyalı öğretmen Wekesa'nın, Kenya Multimedya Üniversitesinde bir sınıfta yapılarak YouTube üzerinden canlı yayımlanan dersi 13 Şubat'ta başladı ve bugün sabah sona erdi.Wekesa, basına yaptığı açıklamada, fen bilimleri derslerinin anlaşılabilir ve yapılabilir olduğunu dünyaya anlatmayı amaçladığını belirterek, "Öğretmenliğin gerçekten asil bir meslek olduğunu ve öğretmenlerin de saygı duyulması gereken kişiler olduğunu göstermek için bu dersi yaptım." dedi.Dünya rekoru kırmak için, öncesinde kendisini uykusuz kalmaya alıştırdığını anlatan Wekesa, bunun en uzun süren fen bilimleri dersi olduğunu ve Guinness Dünya Rekorları tarafından resmi olarak onaylanmasını beklediğini söyledi.Bu alandaki rekor, 2008'de 50 saat ders anlatan Hint bir öğretmene aitti.

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