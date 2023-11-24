https://sputniknews.com.tr/20231124/ogrencilerinin-hayallerini-gerceklestiren-bir-koy-ogretmeni-ucaga-ilk-kez-bindiler-1077698150.html

Öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiren köy öğretmeni Kartoğlu: 'Uçağa ilk kez bindiler'

Öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiren köy öğretmeni Kartoğlu: 'Uçağa ilk kez bindiler'

Öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarında çocuklarla kurduğu bağ sayesinde tanınır hale gelen İhsan Kartoğlu, bu yıl beşinci kez öğretmenler gününü kutlayacak... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T13:04+0300

2023-11-24T13:04+0300

2023-11-24T13:18+0300

yaşam

öğretmen

kars

öğretmenler

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24 kasım öğretmenler günü

dünya öğretmenler günü

ihsan kartoğlu

okul

öğrenci

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Türkiye, 1981 yılından itibaren 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyor. Bu tarih, 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gün olması sebebiyle özel kılındı. Bu günün kutlamaya dönüşmesi ise 1992’de Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle başladı. Bu özel günün ortaya çıkış sebebi olan Atatürk ise öğretmenlere "Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" diye seslenir.İşte tam da bu sözde bahsedilen eğitimcilerden biri; 5 yıldır bu görevi gerçekleştiren öğretmen İhsan Kartoğlu. 'Öğretmenliği ailemin baskısıyla yazmıştım'Kartoğlu, Kars'ta bir okulda öğretmenlik yapmasına rağmen dersler sınıfların dışına öğrencilerinin istekleri ise hayallerin ötesine taşındı.Genç öğretmen öğrencilerinin doğum günlerinde hayallerini bir kağıda yazmalarını istedi ve o hayalleri bir bir gerçekleştirdi.Peki bu yolculuk nasıl başladı?1996’da Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen İhsan Kartoğlu, 22 yıl boyunca Çayeli'nde yaşadı. Eğitim hayatını da Rize'de tamamladı. Meslek seçimi konusunda ise öğretmenliği hiç düşünmüyordu.'Köydeki çocukların bize daha çok ihtiyacı var'Öğretmenliğe aile zoruyla başlasa da bu meslekle anılması uzun sürmedi Kartoğlu'nun. Kartoğlu, Kars merkeze bağlı Çerme Şehit Tahsin Yıldırım İlkokulu’nda 2. sınıf öğretmenliği yapıyor.'Anıtkabir gezimizi unutamıyorum'Kimi zaman bir doğum günü isteğini hayata geçiriyor, kimi zaman da bir hayalin gerçekleşmesine vesile oluyor İhsan Öğretmen. Kendisi de Anıtkabir'i hiç görmeyen Kartoğlu, öğrencilerinin Ankara heyecanına da ortak oldu.'Öğrencilerim gülümseyince 'başardım' diyorum'Kartoğlu'nun Türkiye genelinde tanınmasını ise öğrencilerine dair yaptığı paylaşımlar sağladı. Çocukların mutlu anları sosyal medyada binlerce kez izlendi.Sputnik'e konuşan İhsan Öğretmen, en büyük amacının çocukları mutlu etmek olduğunu olduğunu söyledi:'Siz bir meleksiniz'Kartoğlu'nun en unutamadığı anlardan biri ise, doğum günü hediyesi olarak saat aldığı öğrencisinin sözleri oldu:'Unutamadığım bir öğretmenim yok'Hafızasına kazının bir öğretmeni olmamış Kartoğlu'nun ama kendisi tam tersini ispatlamak istiyor.

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2023

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Zeynep Gökalp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

öğretmen, kars, öğretmenler, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, dünya öğretmenler günü, ihsan kartoğlu, okul, öğrenci, atatürk