İsrail ordusu, Gazze'de BM'nin görme engellilere yönelik rehabilitasyon merkezini yok etti
BM, Gazze
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İsrail ordusu (IDF), Gazze Şeridi'nde BM'nin görme engellilere yönelik rehabilitasyon merkezini tümüyle imha etti.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'deki görme engellilere yönelik bir BM rehabilitasyon merkezini yerle bir ettiğini bildirdi.
UNRWA'nın İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören yasa çıkarmaya hazırlanan İsrail, BM'ye bünyesindeki Ajans'ın tesislerini hedef almayı sürdürüyor.
UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre İsrail görme engellilere yönelik rehabilitasyon merkezine gece saatlerinde yoğun bir saldırı düzenleyerek tesisi yok etti.
Açıklamada, "Bu merkez, Gazze Şeridi'ndeki tüm görme engelli çocukların erişimine açıktı ve Braille alfabesi makineleri, bastonlar, görsel kaynaklar ve sanat, spor ve müzik gibi eğlence etkinliklerine erişim sağlıyordu" dendi.
UNRWA, İsrail ordusunun saldırısının ardından oluşan yıkımı gösteren fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.
UNRWA'nın İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören yasa çıkarmaya hazırlanan İsrail, BM'ye bünyesindeki Ajans'ın tesislerini hedef almayı sürdürüyor.
UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre İsrail görme engellilere yönelik rehabilitasyon merkezine gece saatlerinde yoğun bir saldırı düzenleyerek tesisi yok etti.
Açıklamada, "Bu merkez, Gazze Şeridi'ndeki tüm görme engelli çocukların erişimine açıktı ve Braille alfabesi makineleri, bastonlar, görsel kaynaklar ve sanat, spor ve müzik gibi eğlence etkinliklerine erişim sağlıyordu" dendi.
UNRWA, İsrail ordusunun saldırısının ardından oluşan yıkımı gösteren fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.
Nothing remains of @UNRWA's Rehabilitation Centre for Visually Impaired.— UNRWA (@UNRWA) February 15, 2024
This centre was available to all visually impaired children across the📍#GazaStrip & provided braille machines, canes, visual aids + access to recreational activities including arts, sports & music. https://t.co/bpGUOpJO1Y pic.twitter.com/FM9hQyVv5J
Dün İsrail Meclisi (Knesset), UNRWA'nın İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören yasa teklifini hazırlık oturumunda ilk kez onaylamıştı.
İsrail Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, UNRWA'nın, İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören kanun tasarısının ilk oylamasında 10 ret oyuna karşılık 33 kabul oyu çıkmıştı.
UNRWA'nın İsrail nefretini kışkırtmak ve buna karşı eğitim vermek ve Yahudi nüfusuna zarar vermek için bir araç olarak kullanıldığının iddia edildiği açıklamada, UNRWA'nın Kudüs'te işlettiği okullarda Yahudi karşıtı materyaller öğretildiği ve UNRWA kurumlarının İsrail'e karşı kışkırtma için verimli bir zemin oluşturduğu öne sürülmüştü.
İsrail Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, UNRWA'nın, İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs şehrinde çalışmasını yasaklamayı öngören kanun tasarısının ilk oylamasında 10 ret oyuna karşılık 33 kabul oyu çıkmıştı.
UNRWA'nın İsrail nefretini kışkırtmak ve buna karşı eğitim vermek ve Yahudi nüfusuna zarar vermek için bir araç olarak kullanıldığının iddia edildiği açıklamada, UNRWA'nın Kudüs'te işlettiği okullarda Yahudi karşıtı materyaller öğretildiği ve UNRWA kurumlarının İsrail'e karşı kışkırtma için verimli bir zemin oluşturduğu öne sürülmüştü.