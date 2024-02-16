https://sputniknews.com.tr/20240216/ev-sahibi-kendisine-kotu-yorumda-bulunan-adamin-esine-baska-kadinla-fotograflarini-gonderdi-1080797376.html

Ev sahibi, kendisine kötü yorumda bulunan adamın eşine başka kadınla fotoğraflarını gönderdi

Ev sahibi, kendisine kötü yorumda bulunan adamın eşine başka kadınla fotoğraflarını gönderdi

Sputnik Türkiye

Airbnb ve günlük kiralama ile düzenlemesiyle ilgili art arda kararlar alınırken, bu sefer de uygulama ilginç bir olayla gündeme geldi. Bir ev sahibi ile... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T13:36+0300

2024-02-16T13:36+0300

2024-02-16T13:36+0300

yaşam

airbnb

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ABD merkezli New York Post'un haberine göre, Mississippi eyaletinde Shawn Mackey isimli bir adam, 9 Eylül - 11 Eylül tarihleri arasında üç yatak odalı bir ev kiraladı.Airbnb üzerinden iki gecelik bir rezervasyon yapan adam evde üç arkadaşıyla birlikte kalmayı planladığını, ancak mülk sahibine akşam yemeği için başka arkadaşlarının da gelebileceğini söyledi.Mackey'den gecelik 567 dolar tahsil edildikten sonra, iki ev kuralını ihlal ettiği ve söz verilenden daha fazla kişi getirdiği iddiasıyla ek ücret ödeme talep edildi. İşte tüm olaylar bundan sonra başladı. Ev sahibi ayrıca tesis dışındaki güvenlik kameraları konusunda da uyarıda bulundu. Mackey, ev sahibi Pamela Fohler'e gönderdiği e-postada "İçiniz rahat olsun, evinize büyük özen göstereceğiz" dedi.Ancak Mackey'den 45 dakika boyunca yanıt gelmeyince Fohler tekrar ulaşarak komşulardan şikâyetler aldığını söyledi ve 15 dakika sonra Mackey'den evi boşaltmasını talep etti. Fohler şöyle yazdı:Mackey daha sonra ev sahibi ile ilgili olumsuz bir yorum bıraktı ve 502 dolar tutarında kısmi bir geri ödeme talebinde bulundu ancak bu talebi reddedildi. Parti, gürültü ve küfür iddialarına karşı çıkan Mackey, sadece bir misafirin fazladan geldiğini de sözlerine ekledi. 22 sayfalık şikayet dilekçesinde, Fohler'in eşine gece 3'ten sonra kapı kamerasından alınan ve Mackey'yi eşi olmayan bir kadınla birlikte gösteren bir ekran görüntüsünü e-posta ile gönderdiği iddia edildi. Karşılıklı açılan davada Mackey'nin 'evliliğinin zarar gördüğü' iddia edilirken, Fohler'in Mackey'ye 'aşırı duygusal sıkıntı', 'kamuoyu önünde aşağılanma' ve 'zihinsel ıstırap' yaşattığı da belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240216/ruh-sagligi-en-bozuk-kusak-belli-oldu-90-99-yillari-arasinda-doganlar-iyilesemiyor-1080795570.html

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