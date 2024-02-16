https://sputniknews.com.tr/20240216/erzincanda-maden-sahasindaki-su-ve-toprak-numunelerinde-olumsuzluk-tespit-edilmedi-1080818363.html

'Erzincan'da maden sahasındaki su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi'

'Erzincan'da maden sahasındaki su ve toprak numunelerinde olumsuzluk tespit edilmedi'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T23:48+0300

2024-02-16T23:48+0300

2024-02-16T23:48+0300

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Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı andan itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün, "Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik." dedi.Akgün, bu noktalarda her gün su, yer altı suyu ve toprak numunesi aldıklarını belirterek, aynı zamanda civar bölgedeki hava kalitesini de sürekli izlediklerini vurguladı.'Cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler'Ölçümlerle ilgili bilgi veren Akgün, şunları kaydetti:Mobil araçta bu ölçümleri yaptıklarını söyleyen Akgün, toprak ve ağır metal numunelerini de her gün akşam Ankara'daki Çevre Referans Laboratuvarı'na ve Bakanlık tarafından yetki verilen çevre laboratuvarlarına gönderdiklerini söyledi.Akgün, bütün ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240216/erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-6-zanliya-tutuklama-talebi-1080817387.html

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