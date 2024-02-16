https://sputniknews.com.tr/20240216/erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-6-zanliya-tutuklama-talebi-1080817387.html
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlıya tutuklama talebi
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlıya tutuklama talebi
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T22:20+0300
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2024-02-16T22:20+0300
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Bu kişilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240216/iletisim-baskanligindan-erzincanda-kuslar-siyanurden-oldu-iddiasina-iliskin-aciklama-1080815909.html
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erzincan, maden
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlıya tutuklama talebi
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.
Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Bu kişilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.