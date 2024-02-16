https://sputniknews.com.tr/20240216/erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-6-zanliya-tutuklama-talebi-1080817387.html

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlıya tutuklama talebi

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 6 zanlıya tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 şüpheli... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T22:20+0300

2024-02-16T22:20+0300

2024-02-16T22:20+0300

türkiye

erzincan

maden

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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Bu kişilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

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