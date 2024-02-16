https://sputniknews.com.tr/20240216/erdogan-siyasetin-namusu-var-evvela-adayi-oldugun-partiye-sadakat-gostermen-gerekir-1080799981.html
Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz
Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T14:42+0300
2024-02-16T14:42+0300
2024-02-16T16:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240216/turgut-altinoktan-maas-verilmeme-iddialarina-aciklama-bu-kulliyen-yalandir-iftiradir-camurdur-1080800530.html
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emekli ikramiyesi ne kadar,emekli ikramiyesi 3 bin,emekli ikramiyesi açıklandı
emekli ikramiyesi ne kadar,emekli ikramiyesi 3 bin,emekli ikramiyesi açıklandı
Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz
14:42 16.02.2024 (güncellendi: 16:47 16.02.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:
Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok"
Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok Biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok
(Emeklilerin bayram ikramiyesi) Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz
Biz merkezi yönetim miyiz? Burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Partili Erdoğan.
Yerel seçimde AK Partili büyükşehir olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez