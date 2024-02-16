Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyesini yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz

Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok" Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok"

Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir

Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok

Biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok

(Emeklilerin bayram ikramiyesi) Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz (Emeklilerin bayram ikramiyesi) Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz