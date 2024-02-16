https://sputniknews.com.tr/20240216/turgut-altinoktan-maas-verilmeme-iddialarina-aciklama-bu-kulliyen-yalandir-iftiradir-camurdur-1080800530.html

Turgut Altınok'tan 'maaş verilmeme' iddialarına açıklama: Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur

Turgut Altınok'tan 'maaş verilmeme' iddialarına açıklama: Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Siteler esnafıyla buluştu. Altınok, Keçiören... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T14:54+0300

2024-02-16T14:54+0300

2024-02-16T14:54+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

turgut altınok

mansur yavaş

keçiören

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31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Siteler'deki bir restoranda esnafla bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada, görevlerinin esnafın yolunu açmak, Ankara'daki ticareti hareketlendirmek olduğunu ifade eden Altınok, Siteler'de insanların keyifle geleceği bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.'Son beş yılın Ankara için "boş yıl"Son beş yılın Ankara için "boş yıl" olduğu değerlendirmesini yapan Altınok, Ankaralıya verilen sözlerin tutulmadığı, çok düşük maliyetli işlerin söz verildiği halde yapılmadığı eleştirilerinde bulundu.Beş yıl önce söz verilen fuar alanının da yapılmadığını söyleyen Altınok, fuar alanlarının şehir ekonomilerine ciddi katkı sağladığını belirterek, bir yıl içinde fuar alanını hizmete açacakları sözünü verdi.Altınok, geçen yıl 100 bin aracın trafiğe çıktığı Ankara'da son beş yılda yeni yol yapılmadığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 58 kilometrelik metro hattı sözünü tutmadığını söyledi.Dünyadaki gelişmelerle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarla yatırım çekmenin önemini vurgulayan Altınok, "Beş yılda bir tane organize sanayi bölgesi yapılmaz mı? Eğer şu an Ankara'da 10 tane organize sanayi bölgesi olsa yatırımcı hazır. Toplam 13 organize sanayi bölgemiz var, irili ufaklı. Ama bu 10 organize sanayi bölgesi, dolu dolu bir organize sanayi bölgesi, binlerce insanımıza istihdam sağlar. İşsizlik diye bir problem kalmaz." diye konuştu.'Maaşlarımızı günü gününe ödüyoruz'Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, "Keçiören Belediyesi'nde çalışan işçilere maaşlarının verilmemesi ve bunun yanında da zamların yapılmamasına yönelik basında bazı iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:Altınok, Keçiören Belediyesi olarak "EYT'den emekli olan işçilerin" ikramiyelerini anında ödediklerini belirterek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240203/vaatlerde-turgut-altinok-ve-mansur-yavas-karsi-karsiya-geldi-emekliye-ayda-5-bin-tl-kiraciya-konut-1080344984.html

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turgut altınok, mansur yavaş, keçiören