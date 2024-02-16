https://sputniknews.com.tr/20240216/erdogan-ne-muhalefetin-gazina-geldik-ne-de-batili-guclerin-tuzagina-dustuk-1080804067.html

Erdoğan: Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük

Erdoğan: Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük" dedi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T16:27+0300

2024-02-16T16:27+0300

2024-02-16T16:47+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

giresun

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da düzenlenen mitinge katıldı ve halka seslendi:

https://sputniknews.com.tr/20240216/erdogan-siyasetin-namusu-var-evvela-adayi-oldugun-partiye-sadakat-gostermen-gerekir-1080799981.html

giresun

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2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, giresun, seçim