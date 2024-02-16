https://sputniknews.com.tr/20240216/erdogan-ne-muhalefetin-gazina-geldik-ne-de-batili-guclerin-tuzagina-dustuk-1080804067.html
Erdoğan: Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük
Erdoğan: Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük" dedi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T16:27+0300
2024-02-16T16:27+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da düzenlenen mitinge katıldı ve halka seslendi:
https://sputniknews.com.tr/20240216/erdogan-siyasetin-namusu-var-evvela-adayi-oldugun-partiye-sadakat-gostermen-gerekir-1080799981.html
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recep tayyip erdoğan, giresun, seçim
recep tayyip erdoğan, giresun, seçim
Erdoğan: Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük
16:27 16.02.2024 (güncellendi: 16:47 16.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da düzenlenen mitinge katıldı ve halka seslendi:
Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük. Türkiye'yi çok tehlikeli bir süreçte tek vatandaşımızın kılına zarar vermeden çıkardık.
Türkiye Yüzyılının aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak, dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekten başka çaremiz yok
CHP'nin tek bildiği iş ayak oyunu, kumpas ve dalavere.
CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden partiyi yönetenlerin tamamının gündemi, kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir
(Gazze) Türk ve İslam dünyası olarak birlik, beraberlik, dayanışma içinde hak ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz