https://sputniknews.com.tr/20240216/cukurca-tahini-cografi-isaret-aldi-1080815461.html

Çukurca tahini coğrafi işaret aldı

Çukurca tahini coğrafi işaret aldı

Sputnik Türkiye

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile başvurusu yapılan Çukurca tahini coğrafi işaret tescil süreci tamamlandı... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T20:17+0300

2024-02-16T20:17+0300

2024-02-16T20:17+0300

yaşam

çukurca

tahin

hakkari

doğu anadolu kalkınma ajansı (daka)

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Çukurca tahini, 2024 yılı içerisinde Hakkâri adına tescil edilen ilk coğrafi işaretli ürün oldu. Böylece, 2017 yılında tescil edilen Doleme, Doğaba, Kıris ve 2022 yılında tescili alınan Yüksekova Çirek peynirine ek olarak 2023 yılında Kade, Kepaye, Girara Huluga, Gulol, Hakkari kilimi ve Gayle Zengil ve 2024 yılında Çukurca tahini ile birlikte Hakkari'ye ait toplam tescilli ürün sayısı 11'e ulaşmış oldu. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından (DAKA) yapılan açıklamada, Çukurca tahininin Çukurca'da yetişen ve taş değirmende öğütülen susamlar kullanılarak üretilen bir tahin olduğu belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231207/ezine-peyniri-abden-cografi-isaret-tescili-aldi-1078186921.html

çukurca

hakkari

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çukurca, tahin, hakkari, doğu anadolu kalkınma ajansı (daka)