https://sputniknews.com.tr/20240216/buyukelci-atamalarina-iliskin-kararname-resmi-gazetede-yayimlandi-1080784661.html

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Bazı ülkelerin büyükelçilik atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine atandı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T00:07+0300

2024-02-16T00:07+0300

2024-02-16T00:48+0300

türkiye

resmi gazete

büyükelçi

atama

nükhet hotar

ahmet misbah demircan

emrullah işler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliği'ne atandı. Diğer atama kararları şöyle:Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.

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resmi gazete, büyükelçi, atama, nükhet hotar, ahmet misbah demircan, emrullah işler