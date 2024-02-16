https://sputniknews.com.tr/20240216/buyukelci-atamalarina-iliskin-kararname-resmi-gazetede-yayimlandi-1080784661.html
Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı
Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Bazı ülkelerin büyükelçilik atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine atandı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T00:07+0300
2024-02-16T00:07+0300
2024-02-16T00:48+0300
türkiye
resmi gazete
büyükelçi
atama
nükhet hotar
ahmet misbah demircan
emrullah işler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliği'ne atandı. Diğer atama kararları şöyle:Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240216/rtuk-baskani-sahinden-ask-adasi-programiyla-ilgili-aciklama-1080784565.html
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resmi gazete, büyükelçi, atama, nükhet hotar, ahmet misbah demircan, emrullah işler
resmi gazete, büyükelçi, atama, nükhet hotar, ahmet misbah demircan, emrullah işler
Büyükelçi atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı
00:07 16.02.2024 (güncellendi: 00:48 16.02.2024)
Bazı ülkelerin büyükelçilik atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti.
Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliği'ne atandı. Diğer atama kararları şöyle:
“Kuzey Makedonya Büyükeliğine Fatih Ulusoy, Slovak Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı, Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş, Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine ise Fahri Türker Oba atandı”
Söz konusu atama kararlarına göre ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Erkekoğlu ile Fatih Murat Ar atandı. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine büyükelçi unvanı verildi.