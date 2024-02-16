https://sputniknews.com.tr/20240216/birol-aydin-kimdir-1080796455.html
Birol Aydın kimdir?
Birol Aydın kimdir?
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Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Birol Aydın oldu. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T12:58+0300
2024-02-16T12:58+0300
2024-02-16T12:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
saadet partisi
istanbul
ibb
birol aydın
aday
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Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Birol Aydın 1969 yılında Gümüşhane'de doğdu.Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kademelerinde görev alan Aydın, 2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı.Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Saadet Partisi Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.14 Mayıs 2023’te yapılacak olan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul 1. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı gösterildi.Aydın evli ve üç çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240216/azmi-karamahmutoglu-kimdir-1080795961.html
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birol aydın kimdir?
Birol Aydın kimdir?
Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Birol Aydın oldu.
Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Birol Aydın 1969 yılında Gümüşhane'de doğdu.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kademelerinde görev alan Aydın, 2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı.
Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.
2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Saadet Partisi Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.
14 Mayıs 2023’te yapılacak olan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul 1. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı gösterildi.
Aydın evli ve üç çocuk babasıdır.