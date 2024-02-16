https://sputniknews.com.tr/20240216/azmi-karamahmutoglu-kimdir-1080795961.html
Azmi Karamahmutoğlu kimdir?
Azmi Karamahmutoğlu kimdir?
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi'nin yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu olmuştu. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T12:51+0300
2024-02-16T12:51+0300
2024-02-16T12:51+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
azmi karamahmutoğlu
zafer partisi
ibb
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/10/1080795738_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_1977860bdfbf67530ac5e4579f435566.jpg
Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Azmi Karamahmutoğlu 1966 yılında Trabzon'da doğdu.1989 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin MYO İşletmecilik bölümünü bitirdi.1994’te başladığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki MBA eğitimini; 1996’da Alparslan Türkeş’in görevlendirmesiyle yarıda bırakıp, Ankara’da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na getirildi.Ülkü Ocakları'nın son Genel Başkanı olarak atanan Karamahmutoğlu, bu görevi 1997 yılında Mustafa Hakan Ünser'e devretti. Türkeş'in ölümü sonrasında 1997 MHP Kongresi'nde Tuğrul Türkeş'e destek veren Karamahmutoğlu, kongrede yaşanan olaylarla da dikkat çekti.1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçilen Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 seçimleriyle birlikte ikinci kez Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda 'Hayır' çağrısı yaparak siyasi bağımsızlığını vurguladı.Karamahmutoğlu, üç çocuk babasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240215/ibrahim-okan-ozkan-kimdir-1080771896.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/10/1080795738_94:0:593:374_1920x0_80_0_0_8aab8a45e9e855f930e35de5633699be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azmi karamahmutoğlu kimdir?
azmi karamahmutoğlu kimdir?
Azmi Karamahmutoğlu kimdir?
Zafer Partisi'nin yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu olmuştu.
Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Azmi Karamahmutoğlu 1966 yılında Trabzon'da doğdu.
1989 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin MYO İşletmecilik bölümünü bitirdi.
1994’te başladığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki MBA eğitimini; 1996’da Alparslan Türkeş’in görevlendirmesiyle yarıda bırakıp, Ankara’da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na getirildi.
Ülkü Ocakları'nın son Genel Başkanı olarak atanan Karamahmutoğlu, bu görevi 1997 yılında Mustafa Hakan Ünser'e devretti. Türkeş'in ölümü sonrasında 1997 MHP Kongresi'nde Tuğrul Türkeş'e destek veren Karamahmutoğlu, kongrede yaşanan olaylarla da dikkat çekti.
1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçilen Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 seçimleriyle birlikte ikinci kez Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.
Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda 'Hayır' çağrısı yaparak siyasi bağımsızlığını vurguladı.
Karamahmutoğlu, üç çocuk babasıdır.