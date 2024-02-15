https://sputniknews.com.tr/20240215/ibrahim-okan-ozkan-kimdir-1080771896.html
İbrahim Okan Özkan kimdir?
İbrahim Okan Özkan kimdir?
Sputnik Türkiye
Mevcutta Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren İbrahim Okan Özkan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu. Peki İbrahim... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T17:12+0300
2024-02-15T17:12+0300
2024-02-15T17:12+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
vatan partisi
ibrahim okan özkan
seçim
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İbrahim Okan Özkan, 28 Haziran 1994 tarihinde Bursa'da doğdu.İlköğretimden üniversiteye kadar Bursa'da yaşan Özkan, lise son sınıfta Türkiye Gençlik Birliği'ne üye oldu.2012’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladığı dönemde Vatan Partisi (İşçi Partisi)'ne üye oldu. 2015-2021 yılları arasında TGB İstanbul İl Başkanlığı ve TGB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Özkan, 2021'den beri Vatan Partisi İstanbul İl Sekreterliği görevini ifa etti.22 Haziran 2023 tarihinden bu yana Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Özkan, 2018 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölgeden, 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240205/vatan-partisi-kirklarelinde-cumhur-ittifaki-adayini-destekleme-karari-aldi-1080439585.html
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İbrahim Okan Özkan kimdir?
Mevcutta Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren İbrahim Okan Özkan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu. Peki İbrahim Okan Özkan kimdir?
İbrahim Okan Özkan, 28 Haziran 1994 tarihinde Bursa'da doğdu.
İlköğretimden üniversiteye kadar Bursa'da yaşan Özkan, lise son sınıfta Türkiye Gençlik Birliği'ne üye oldu.
2012’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladığı dönemde Vatan Partisi (İşçi Partisi)'ne üye oldu. 2015-2021 yılları arasında TGB İstanbul İl Başkanlığı ve TGB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Özkan, 2021'den beri Vatan Partisi İstanbul İl Sekreterliği görevini ifa etti.
22 Haziran 2023 tarihinden bu yana Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Özkan, 2018 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölgeden, 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 2. Bölgeden milletvekili adayı oldu.