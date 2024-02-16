https://sputniknews.com.tr/20240216/beyaz-saray-abd-ulusal-guvenligine-yonelik-yeni-tehdit-konusunda-rusya-ile-etkilesimde-1080784829.html
Beyaz Saray: ABD, ulusal güvenliğine yönelik yeni tehdit konusunda Rusya ile etkileşimde
Beyaz Saray: ABD, ulusal güvenliğine yönelik yeni tehdit konusunda Rusya ile etkileşimde
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Washington’un ‘ABD’nin ulusal güvenliğine yönelik yeni tehdit’ iddialarını görüşmek... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T00:51+0300
2024-02-16T00:51+0300
2024-02-16T00:51+0300
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john kirby
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un, ‘ABD'nin ulusal güvenliğe yönelik tehdit’ olarak değerlendirdiği Rusya'nın uzaya uydu karşıtı silahlar konuşlandırması yönündeki bilgileri görüşmek üzere Moskova ile etkileşimde olduğunu söyledi.Kirby, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişare sürecindeyiz. Bu konuda Rusya ile etkileşim sürecindeyiz" dedi.Moskova ile temaslarda ‘güven sorununun’ yaşanmayacağını belirten Kirby, etkileşim imkanlarının bulunduğunu vurguladı.Kirby, Moskova tarafından oluşturulduğu iddia edilen “uydu karşıtı silahların’ henüz operasyonel teknolojiler olmadığını ve devreye alınmadığını belirterek, “Kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit yok" ifadesini kullandı.Moskova'nın Washington'un bu durumu Kiev'e yeni bir yardım sağlamak amacıyla uydurduğu yönündeki iddialarını reddeden Kirby, ABD'nin uzaya silah yerleştirilmesini yasaklayan uluslararası anlaşmayı ihlal etme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-basini-ukrayna-ordusu-avdeyevka-bolgesinden-kismen-cekildi-1080783580.html
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john kirby, abd, rusya, ulusal güvenlik
john kirby, abd, rusya, ulusal güvenlik
Beyaz Saray: ABD, ulusal güvenliğine yönelik yeni tehdit konusunda Rusya ile etkileşimde
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Washington’un ‘ABD’nin ulusal güvenliğine yönelik yeni tehdit’ iddialarını görüşmek üzere Moskova ile etkileşime girdiğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Washington'un, ‘ABD'nin ulusal güvenliğe yönelik tehdit’ olarak değerlendirdiği Rusya'nın uzaya uydu karşıtı silahlar konuşlandırması yönündeki bilgileri görüşmek üzere Moskova ile etkileşimde olduğunu söyledi.
Kirby, “Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişare sürecindeyiz. Bu konuda Rusya ile etkileşim sürecindeyiz" dedi.
Moskova ile temaslarda ‘güven sorununun’ yaşanmayacağını belirten Kirby, etkileşim imkanlarının bulunduğunu vurguladı.
Kirby, Moskova tarafından oluşturulduğu iddia edilen “uydu karşıtı silahların’ henüz operasyonel teknolojiler olmadığını ve devreye alınmadığını belirterek, “Kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit yok" ifadesini kullandı.
Moskova'nın Washington'un bu durumu Kiev'e yeni bir yardım sağlamak amacıyla uydurduğu yönündeki iddialarını reddeden Kirby, ABD'nin uzaya silah yerleştirilmesini yasaklayan uluslararası anlaşmayı ihlal etme niyetinde olmadığını da sözlerine ekledi.