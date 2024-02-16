BBP Genel Başkanı Destici: CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz

"Biz daha önce kamuoyuna ilan ettik ve seçim beyannamemizde de kullandık. CHP'yi bizim sloganımızı kullanmamaları konusunda uyarıyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Bu bir emek hırsızlığıdır, bundan uzak dursunlar. Sivas'taki adayımız Adem Uzun Bey de daha önceden çıktığı billboardlarda bunu kullandı. Yaklaşık bir aydır bu sloganı kullanıyoruz. CHP bunu bizden ya gördü aldı ya da farklı bir çalışma yapsa da bunu BBP'nin kullandığını görmezden geldi. Bunu siyasi etiğe uygun görmüyoruz, bu konuda gerekli hukuki adımları da atacağız."