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https://sputniknews.com.tr/20240131/bbp-genel-baskani-destici-turkiyenin-karistirilmasina-zemin-hazirlayacak-kararlar-alan-bir-aym-var-1080243052.html
BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir AYM var
BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir AYM var
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir Anayasa Mahkemesi vardır. Kararın... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T20:00+0300
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mustafa destici
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can atalay
şerafettin can atalay
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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 'terörle mücadele'nin farklı alan ve cephelerde devam ettiğini söyledi."TBMM'de dün terör örgütünün yeni bir provokasyonuna sahne olunduğunu" savunan Destici, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararın TBMM'de okunduğunu anımsattı.Destici, "Farklı partilerden PKK’nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan işbirlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve Meclisin çalışmasına engel olmaya çalıştılar. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi de bundan muaf değildir" diye konuştu.Anaysa Mahkemesi başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının birinci önceliğinin devleti, içeriden ve dışarıdan yönelen saldırılara karşı korumak olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:'TBMM'nin 30 yılı aşkın süredir, terör örgütünün propaganda ve yıkıcı faaliyetlerine alet edildiğini' söyleyen Destici, siyasi partilerin bir bölümünün birkaç milletvekilliği ve belediye kazanmak uğruna terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yaptığını ileri sürdü."Türkiye İşçi Partisinin, Meclisteki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" ifade eden Destici, kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusunun eylem çağrısını yapanlar olduğunu kaydetti.Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini anımsatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" dedi.Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2019'a göre çok daha fazla belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeliği adayı göstereceklerini anlattı.Bir gazetecinin seçim çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Mutlaka mitinglerimiz olacak. Başta Sivas olmak üzere, faklı illerde, iddialı olduğumuz ilçelerde mitinglerimizi gerçekleştireceğiz. Seçim startını 28 Ocak'ta Sivas'ta vermiştik. 11 Şubat'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız. Orada seçimlere katılacak bütün adaylarımızı ilan ederek, seçim startını tam manasıyla vermiş olacağız" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231216/bbp-genel-baskani-desticiden-ittifak-aciklamasi-1078535651.html
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mustafa destici, seçim, can atalay, şerafettin can atalay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi
mustafa destici, seçim, can atalay, şerafettin can atalay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir AYM var

20:00 31.01.2024 (güncellendi: 20:01 31.01.2024)
© AA / Raşit AydoğanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir Anayasa Mahkemesi vardır. Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 'terörle mücadele'nin farklı alan ve cephelerde devam ettiğini söyledi.
"TBMM'de dün terör örgütünün yeni bir provokasyonuna sahne olunduğunu" savunan Destici, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararın TBMM'de okunduğunu anımsattı.
Destici, "Farklı partilerden PKK’nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan işbirlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve Meclisin çalışmasına engel olmaya çalıştılar. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi de bundan muaf değildir" diye konuştu.
Anaysa Mahkemesi başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının birinci önceliğinin devleti, içeriden ve dışarıdan yönelen saldırılara karşı korumak olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir Anayasa Mahkemesi vardır. Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konunun kesin çözümü, bugün yaşadığımız problemlere neden olan boşlukların bulunmayacağı, yeni, demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanıp kabul edilmesidir."
'TBMM'nin 30 yılı aşkın süredir, terör örgütünün propaganda ve yıkıcı faaliyetlerine alet edildiğini' söyleyen Destici, siyasi partilerin bir bölümünün birkaç milletvekilliği ve belediye kazanmak uğruna terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yaptığını ileri sürdü.
"Türkiye İşçi Partisinin, Meclisteki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" ifade eden Destici, kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusunun eylem çağrısını yapanlar olduğunu kaydetti.
Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini anımsatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" dedi.
Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2019'a göre çok daha fazla belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeliği adayı göstereceklerini anlattı.
Bir gazetecinin seçim çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Mutlaka mitinglerimiz olacak. Başta Sivas olmak üzere, faklı illerde, iddialı olduğumuz ilçelerde mitinglerimizi gerçekleştireceğiz. Seçim startını 28 Ocak'ta Sivas'ta vermiştik. 11 Şubat'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız. Orada seçimlere katılacak bütün adaylarımızı ilan ederek, seçim startını tam manasıyla vermiş olacağız" yanıtını verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
TÜRKİYE
BBP Genel Başkanı Destici'den 'İttifak' açıklaması
16 Aralık 2023, 22:49
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