https://sputniknews.com.tr/20240131/bbp-genel-baskani-destici-turkiyenin-karistirilmasina-zemin-hazirlayacak-kararlar-alan-bir-aym-var-1080243052.html

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir AYM var

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir AYM var

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar alan bir Anayasa Mahkemesi vardır. Kararın... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T20:00+0300

2024-01-31T20:00+0300

2024-01-31T20:01+0300

türkiye

mustafa destici

seçim

can atalay

şerafettin can atalay

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa mahkemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1f/1080242895_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_14e91e4b7d06735eb7466105f9aea46e.jpg

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 'terörle mücadele'nin farklı alan ve cephelerde devam ettiğini söyledi."TBMM'de dün terör örgütünün yeni bir provokasyonuna sahne olunduğunu" savunan Destici, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararın TBMM'de okunduğunu anımsattı.Destici, "Farklı partilerden PKK’nın siyasi uzantısı partiler ve onların dostu olan işbirlikçisi partilere mensup milletvekilleri, kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdüler ve Meclisin çalışmasına engel olmaya çalıştılar. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının üzerinde değildir. Her kurumun kendi görüş ve sorumluluk alanında kalma yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi de bundan muaf değildir" diye konuştu.Anaysa Mahkemesi başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının birinci önceliğinin devleti, içeriden ve dışarıdan yönelen saldırılara karşı korumak olduğunu belirten Destici, şöyle devam etti:'TBMM'nin 30 yılı aşkın süredir, terör örgütünün propaganda ve yıkıcı faaliyetlerine alet edildiğini' söyleyen Destici, siyasi partilerin bir bölümünün birkaç milletvekilliği ve belediye kazanmak uğruna terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yaptığını ileri sürdü."Türkiye İşçi Partisinin, Meclisteki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" ifade eden Destici, kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusunun eylem çağrısını yapanlar olduğunu kaydetti.Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini anımsatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" dedi.Mustafa Destici, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 2019'a göre çok daha fazla belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeliği adayı göstereceklerini anlattı.Bir gazetecinin seçim çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Destici, "Mutlaka mitinglerimiz olacak. Başta Sivas olmak üzere, faklı illerde, iddialı olduğumuz ilçelerde mitinglerimizi gerçekleştireceğiz. Seçim startını 28 Ocak'ta Sivas'ta vermiştik. 11 Şubat'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız. Orada seçimlere katılacak bütün adaylarımızı ilan ederek, seçim startını tam manasıyla vermiş olacağız" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231216/bbp-genel-baskani-desticiden-ittifak-aciklamasi-1078535651.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, seçim, can atalay, şerafettin can atalay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi