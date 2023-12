https://sputniknews.com.tr/20231216/bbp-genel-baskani-desticiden-ittifak-aciklamasi-1078535651.html

BBP Genel Başkanı Destici'den 'İttifak' açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den 'İttifak' açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme gücüne sahip olduklarını belirterek Lakin biz aynı zamanda bir ittifakın parçasıyız. Cumhur... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T22:49+0300

2023-12-16T22:49+0300

2023-12-16T22:49+0300

türkiye

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074312984_0:225:2839:1822_1920x0_80_0_0_466e8e50545c05803b8aec591b6cf639.jpg

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanlığını ziyaretindeki konuşmasında, Filistin'de, Gazze'de İsrail'in can yakmaya, masum çocukları, kadınları, sivilleri, yaşlıları öldürmeye devam ettiğini, bu soykırımı yaparken en büyük desteği ve gücü Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığını söyledi.'PKK'nın sözde siyasi partisiyle işbirliği vatana, millete, devlete, şehitlerimize ve onların ailelerine ihanettir'CHP'nin başını çektiği bir grubun PKK'nın siyasi uzantısıyla işbirliği yaptığını öne süren Destici, şöyle devam etti:Anayasa Mahkemesi boyutunda bazı gözlemleri olduğunu anlatan Destici, "Terörün siyasi partisi kollanıyor, gözetiliyor. Onunla ilgili kararlar ya öteleniyor ya başta kapatılma ve hazine yardımı olmak üzere hep lehinde çıkıyor. Bunu anlamakta ve anlatmakta güçlük çekiyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ya da herhangi bir üyesinin, sözcüsünün çıkıp bu konularda milletimizi bilgilendirmesi gerekiyor. Kapalı kapılar arkasında aldıkları kararlar artık bizi tatmin etmediği gibi rahatsız edecek boyutlara geldi" diye konuştu.CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e de tepki gösteren Destici, "Bir CHP milletvekili, teröristbaşına 'sayın' deme hadsizliğini gösteriyor. Bunların hepsini milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bundan cesaret alan PKK'nın siyasi uzantıları Meclise çıkıp ne yapıyor? Türkçe konuşması gereken yerde Kürtçe konuşacakmış. Her yerde konuşabilirsin Kürtçe'yi, yasak değil zaten. Mesele Kürtçe, Türkçe, Arapça, İngilizce değil. Her devletin meclisinde o devletin resmi dili konuşulur" ifadesini kullandı.Yerel seçimlerle ilgili yarın Ankara'da genel istişare toplantısı gerçekleştireceklerini aktaran Destici, "Büyük Birlik Partisi 81 ilimizde, 922 ilçe, 390 beldenin tamamında seçimlere kendi adı, kendi amblemi, kendi adaylarıyla, meclis üyeliklerinde, il genel meclisi üyeliklerinde katılacak güce de kudrete de üye sayısına da teşkilat sayısına da sahiptir. Lakin biz aynı zamanda bir ittifakın parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın parçasıyız. Özellikle AK Parti ile heyetlerimiz bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Bu ayın sonuna kadar bu görüşmelerin netleşeceğini ümit ediyorum" dedi.'Sokaklarımız bu saldırgan hayvanlardan kurtulmalıdır'Destici, bazı verilere göre sahipsiz köpek sayısının 5-6 milyona ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:Destici, özel kalem müdürü Kenan Gökçen ile Aybike Selci çiftinin Çankırı'da bir otelde düzenlenen nişanına da katılıp nişan yüzüklerini taktı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/bbp-genel-baskani-destici-parti-olarak-yerel-secimlere-haziriz-1078014030.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bbp, büyük birlik partisi (bbp)