https://sputniknews.com.tr/20240216/bakan-simsek-enflasyon-beklentilerindeki-iyilesme-program-hedefimize-yakinsamaya-devam-ediyor-1080802147.html
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Enflasyon... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T15:28+0300
2024-02-16T15:28+0300
2024-02-16T15:28+0300
ekonomi
merkez bankası
enflasyon
mehmet şimşek
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240216/merkez-bankasindan-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-1080789921.html
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merkez bankası, enflasyon, mehmet şimşek
merkez bankası, enflasyon, mehmet şimşek
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.
Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."