https://sputniknews.com.tr/20240216/atm-para-cekme-limiti-yukseltildi-1080797649.html

ATM para çekme limiti yükseltildi

ATM para çekme limiti yükseltildi

Sputnik Türkiye

Bankalar ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitlerinde değişikliğe gitti. Bankaların gönderdiği bildirimlere göre ATM'lerden 5 bin lira olan nakit çekim... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T13:57+0300

2024-02-16T13:57+0300

2024-02-16T13:57+0300

ekonomi

kredi kartı

banka kartı

limit

atm

para

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Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar çıkardı.Yeni uygulamayla beraber şubelere gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek. Bazı bankalar 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak 15 bin liraya çıkarmış oldu. Bankalar bu uygulamayla beraber şubelerdeki yoğunluğu azaltacak ve iş yükünü hafifletecek.Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

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kredi kartı, banka kartı, limit, atm, para