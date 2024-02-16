https://sputniknews.com.tr/20240216/akomdan-istanbullulara-uyari-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1080793978.html

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul’un kuzey ilçelerine şiddetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile ilçelerine... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T12:21+0300

2024-02-16T12:21+0300

2024-02-16T12:21+0300

türkiye

akom

uyarı

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

erzincan

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

yağış

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İstanbul'da önemli bir hava durumu uyarısı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde yoğun yağışlarla birlikte şiddetli rüzgarların etkili olabileceğini duyurdu. Özellikle Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile gibi kuzey ilçelerinde yaşanabilecek şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.Hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği belirtilirken, gün boyunca metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Bu durumun yerel su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, kuzeyden esecek olan saatte 20 ila 50 kilometre arasında değişen hızlardaki rüzgarların özellikle ulaşımda ve açık alanlarda sorunlara yol açabileceği vurgulandı.Yetkililer, İstanbulluların evlerini ve çevresini su baskınlarına karşı hazırlıklı tutmalarını, gerekirse gelişmeleri takip etmek için yerel otoritelerin uyarılarını dinlemelerini öneriyor. İstanbul'da yaşayanların, yağışlı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor. Bu doğrultuda, ulaşımda oluşabilecek aksamalar ve olası acil durumlar için gerekli önlemlerin alınması gerektiği hatırlatılıyor.AKOM'un verdiği bilgilere göre, yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yavaş yavaş azalması bekleniyor. Ancak, vatandaşların özellikle kuzey bölgelerinde yaşanan yağış ve rüzgar etkisini hafife almamaları ve gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.

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