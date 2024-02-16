https://sputniknews.com.tr/20240216/afaddan-ilicteki-kurtarma-calismalarina-iliskin-aciklama-1080815786.html
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin "7/24 çalışma esaslı yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T20:29+0300
2024-02-16T20:29+0300
2024-02-16T20:29+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
erzincan
iliç
maden
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.Profesyonel ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmalarının belirlenen bu alanlarda yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240216/isciler-hala-toprak-altinda-erzincandaki-altin-madeni-sahiplerinden-anagold-yeni-is-ilani-acti--1080798175.html
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erzincan
iliç
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), erzincan, iliç, maden
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), erzincan, iliç, maden
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama
AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin "7/24 çalışma esaslı yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor" açıklaması yapıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.
Profesyonel ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmalarının belirlenen bu alanlarda yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"7/24 çalışma esaslı yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."