https://sputniknews.com.tr/20240216/afaddan-ilicteki-kurtarma-calismalarina-iliskin-aciklama-1080815786.html

AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

AFAD'dan İliç'teki kurtarma çalışmalarına ilişkin "7/24 çalışma esaslı yürütülen faaliyetlerde, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T20:29+0300

2024-02-16T20:29+0300

2024-02-16T20:29+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

erzincan

iliç

maden

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080693471_0:77:1433:883_1920x0_80_0_0_97a3db031299f156cec5bbe399421a76.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.Profesyonel ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışmalarının belirlenen bu alanlarda yoğunlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240216/isciler-hala-toprak-altinda-erzincandaki-altin-madeni-sahiplerinden-anagold-yeni-is-ilani-acti--1080798175.html

türkiye

erzincan

iliç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), erzincan, iliç, maden