https://sputniknews.com.tr/20240216/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1080786342.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 8.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T07:23+0300
2024-02-16T07:23+0300
2024-02-16T07:37+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/48-saatte-60-deprem-oldu-marmarada-bir-fay-daha-mi-uyaniyor-1080747676.html
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son depremler, deprem, malatya, son dakika
son depremler, deprem, malatya, son dakika
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
07:23 16.02.2024 (güncellendi: 07:37 16.02.2024)
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 8.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.