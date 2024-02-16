https://sputniknews.com.tr/20240216/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1080786342.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 8.09 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T07:23+0300

2024-02-16T07:23+0300

2024-02-16T07:37+0300

türkiye

son depremler

deprem

malatya

son dakika

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/48-saatte-60-deprem-oldu-marmarada-bir-fay-daha-mi-uyaniyor-1080747676.html

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, deprem, malatya, son dakika