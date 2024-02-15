https://sputniknews.com.tr/20240215/yol-kenarinda-tuvaletini-yapan-adama-silahli-saldiri-1080747075.html

Yol kenarında tuvaletini yapan adama silahlı saldırı

Yol kenarında tuvaletini yapan adama silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam kimliği belirsiz şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T01:23+0300

2024-02-15T01:23+0300

2024-02-15T01:23+0300

türkiye

bursa

tuvalet

silahlı saldırı

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda Arkadaşı Yücel A. ile araçta oturan Oktay A., tuvaletini yapmak için araçtan indi. Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240215/sanliurfada-egitime-1-gun-ara-verildi-1080746206.html

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bursa

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bursa, tuvalet, silahlı saldırı