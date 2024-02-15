https://sputniknews.com.tr/20240215/yol-kenarinda-tuvaletini-yapan-adama-silahli-saldiri-1080747075.html
Yol kenarında tuvaletini yapan adama silahlı saldırı
Yol kenarında tuvaletini yapan adama silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam kimliği belirsiz şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T01:23+0300
2024-02-15T01:23+0300
2024-02-15T01:23+0300
türkiye
bursa
tuvalet
silahlı saldırı
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda Arkadaşı Yücel A. ile araçta oturan Oktay A., tuvaletini yapmak için araçtan indi. Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240215/sanliurfada-egitime-1-gun-ara-verildi-1080746206.html
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bursa, tuvalet, silahlı saldırı
bursa, tuvalet, silahlı saldırı
Yol kenarında tuvaletini yapan adama silahlı saldırı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam kimliği belirsiz şahsın silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda Arkadaşı Yücel A. ile araçta oturan Oktay A., tuvaletini yapmak için araçtan indi.
Oktay A., tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle yaralandı.
Kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.