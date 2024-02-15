https://sputniknews.com.tr/20240215/sanliurfada-egitime-1-gun-ara-verildi-1080746206.html

Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Siverek ile Viranşehir ilçeleri ve kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T00:31+0300

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türkiye

şanlıurfa

sağanak

sağanak yağış

eğitim

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sağanak nedeniyle Siverek ve Viranşehir ilçelerinin yanı sıra il genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 15 Şubat Perşembe günü için ara verildiğini bildirdi.Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle il genelinde kırsal mahallelerimizde bulunan bütün okullarımızda 15 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır" ifadesini kullandı.Şıldak, daha sonra yaptığı duyuruda da Siverek ve Viranşehir ilçe merkezlerinde bulunan bütün okullarda da eğitime ara verildiğini duyurdu.

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