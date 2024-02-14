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Gaziantep104.3
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İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
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Konya88.6
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Meteoroloji alarma geçti: Yenilenen haritayla İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji alarma geçti: Yenilenen haritayla İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat hava durumu raporunu paylaştı. 13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adıyaman... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T08:24+0300
2024-02-14T08:38+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
sarı kod
turuncu kod
istanbul
hava durumu
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antalya
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Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Antalya dahil olmak üzere birçok ile uyarı verildi. Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 3-6 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Sarı kodlu uyarı yapılan illerKuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli’nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak’ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğu yönlerden rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Turuncu kod: AFAD'tan ıspart, Antalya ve Burdur için uyarıAFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 3 il (Antalya, Burdur, Isparta) için turuncu yağış uyarısı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde turuncu uyarılar devam etmekte olup yağışların yarın (14.02.2024) sabaha kadar etkili olması beklenmektedir. Uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri İzmir ve Muğla'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da bu akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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Meteoroloji alarma geçti: Yenilenen haritayla İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

08:24 14.02.2024 (güncellendi: 08:38 14.02.2024)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat hava durumu raporunu paylaştı. 13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hakkari, Malatya, Maraş, Mardin, Tunceli, Urfa, Batman ve Şırnak'ta kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Antalya dahil olmak üzere birçok ile uyarı verildi. Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 3-6 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller

Adıyaman,
Bingöl,
Diyarbakır,
Elazığ,
Antep,
Hakkari,
Malatya,
Kahramanmaraş,
Mardin,
Tunceli,
Şanlıurfa,
Batman
Şırnak

Kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli’nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak’ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğu yönlerden rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Turuncu kod: AFAD'tan ıspart, Antalya ve Burdur için uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 3 il (Antalya, Burdur, Isparta) için turuncu yağış uyarısı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde turuncu uyarılar devam etmekte olup yağışların yarın (14.02.2024) sabaha kadar etkili olması beklenmektedir. Uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri İzmir ve Muğla'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da bu akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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