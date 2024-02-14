https://sputniknews.com.tr/20240214/meteoroloji-alarma-gecti-yenilenen-haritayla-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1080709903.html

Meteoroloji alarma geçti: Yenilenen haritayla İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji alarma geçti: Yenilenen haritayla İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat hava durumu raporunu paylaştı. 13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Adıyaman... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T08:24+0300

2024-02-14T08:24+0300

2024-02-14T08:38+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

sarı kod

turuncu kod

istanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

antalya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/13/1078611461_0:179:540:483_1920x0_80_0_0_f22c8f72f77a9ea293bb5e5482822842.jpg

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Antalya dahil olmak üzere birçok ile uyarı verildi. Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 3-6 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Sarı kodlu uyarı yapılan illerKuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinden başlamak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Tunceli, Bingöl’ün güneybatısı, Batman’ın kuzeyi, Mardin, yarın (Çarşamba) öğleden sonra ise Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneybatısında yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş ile Tunceli’nin kuzey ve yüksek kesimleri ile Şırnak’ın doğu ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel su baskını, yıldırım, kuvvetli güney-güneydoğu yönlerden rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Turuncu kod: AFAD'tan ıspart, Antalya ve Burdur için uyarıAFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre 3 il (Antalya, Burdur, Isparta) için turuncu yağış uyarısı yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizin valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde turuncu uyarılar devam etmekte olup yağışların yarın (14.02.2024) sabaha kadar etkili olması beklenmektedir. Uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri İzmir ve Muğla'nın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'da bu akşam saatlerinde, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240214/valilik-duyurdu-bir-ilde-daha-okullar-tatil-edildi-1080709419.html

istanbul

antalya

izmir

ankara

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 14 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, şanlıurfa hava durumu, antalya hava durumu, antalya son durum, antalya son dakika, antalya bugün hava nasıl, şanlıurfa hava durumu, urfa hava durumu