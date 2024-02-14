https://sputniknews.com.tr/20240214/valilik-duyurdu-bir-ilde-daha-okullar-tatil-edildi-1080709419.html
Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullar tatil edildi
Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin sarı uyarı verdiği Şanlıurfa bölgesinde sağanak yağış, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı gibi ihtimallerle karşılaşılacağı yönünde... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T07:24+0300
2024-02-14T07:24+0300
2024-02-14T07:46+0300
türkiye
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şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
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Önceki gün resmi sosyal medya hesabı üzerinden kuvvetli yağış uyarısında bulunan Şanlıurfa Valiliği, okulların bir gün arayla tatil edildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240214/adnan-oktar-operasyonunu-yoneten-sezer-son-fotograftaki-detaya-dikkat-cekti-bu-normal-degil-1080709253.html
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Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullar tatil edildi
07:24 14.02.2024 (güncellendi: 07:46 14.02.2024)
Meteoroloji'nin sarı uyarı verdiği Şanlıurfa bölgesinde sağanak yağış, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı gibi ihtimallerle karşılaşılacağı yönünde duyurular yapılmıştı.
Önceki gün resmi sosyal medya hesabı üzerinden kuvvetli yağış uyarısında bulunan Şanlıurfa Valiliği, okulların bir gün arayla tatil edildiğini duyurdu.