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Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullar tatil edildi
Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin sarı uyarı verdiği Şanlıurfa bölgesinde sağanak yağış, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı gibi ihtimallerle karşılaşılacağı yönünde... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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Önceki gün resmi sosyal medya hesabı üzerinden kuvvetli yağış uyarısında bulunan Şanlıurfa Valiliği, okulların bir gün arayla tatil edildiğini duyurdu.
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Valilik duyurdu: Bir ilde daha okullar tatil edildi

07:24 14.02.2024 (güncellendi: 07:46 14.02.2024)
© İHA / EKREM KESERyağış - Yağmur - sağanak
yağış - Yağmur - sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© İHA / EKREM KESER
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Meteoroloji'nin sarı uyarı verdiği Şanlıurfa bölgesinde sağanak yağış, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı gibi ihtimallerle karşılaşılacağı yönünde duyurular yapılmıştı.
Önceki gün resmi sosyal medya hesabı üzerinden kuvvetli yağış uyarısında bulunan Şanlıurfa Valiliği, okulların bir gün arayla tatil edildiğini duyurdu.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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Adnan Oktar operasyonunu yöneten Sezer, son fotoğraftaki detaya dikkat çekti: 'Bu normal değil'
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