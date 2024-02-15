https://sputniknews.com.tr/20240215/ukomeden-taksi-karari-1080768790.html

UKOME'den taksi kararı

UKOME'den taksi kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T16:00+0300

2024-02-15T16:00+0300

2024-02-15T16:00+0300

türkiye

istanbul

taksi

ibb

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

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istanbul, taksi, ibb