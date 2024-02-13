İBB Başkanı İmamoğlu'na aday tanıtım programında tepki

Türkiye
Valilik açıkladı: Okullar bir gün daha tatil edildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yirminci yüz yılın en iyi yüz kitabı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sivas katliamı davası AYM'nin gündeminde
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sosyal medyaya taşındı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Son on yılın telefon ve internet ücretleri enflasyonu
14:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
İnternetin Liderleri 2023 listesi: Türkiye'de yıllık cirosu 100 milyar TL'yi geçen şirketler
15:07
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
4 dk
EKSEN
Trump'ın NATO çıkışı ve Avrupa'da panik havası
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
11 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
19:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240213/ibb-baskani-imamogluna-aday-tanitim-programinda-tepki-1080689035.html
İBB Başkanı İmamoğlu'na aday tanıtım programında tepki
İBB Başkanı İmamoğlu'na aday tanıtım programında tepki
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, adayı beğenmeyen bazı partililer, İstanbul... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T15:40+0300
2024-02-13T15:40+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
chp
istanbul
seçim
yerel seçim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080688877_0:30:3074:1759_1920x0_80_0_0_f5de11eaeaf6ace7f446b8ca55c8293b.jpg
Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için "CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.Toplantıda, Sarıyer'den bir grup, ilçenin mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi kararına tepki gösterdi.Gruptakiler, salonda, "Sarıyer halkının iradesi gasbedilemez", "Şükrü Genç olmadan Sarıyer olmaz", "Seninleyiz Şükrü Başkan" ve "Sarıyer'in Başkanı var" pankartları açtı.Diğer partililer ise bu gruba tepki gösterdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, bugün İstanbulluların karşısına tam kadro çıktıklarını söyledi.Salonda yuhalama seslerinin yükselmesine ve Sarıyerli grubun tepkisine değinen İmamoğlu, CHP Parti Meclisi'nde dün belirlenen adaylıklarla ilgili farklı düşüncede olan bir grubun tepki gösterdiğini belirtti.İmamoğlu, "Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Burada bulunan ortamda, onlara açılan yerde görüyorsunuz bizim demokrasi anlayışımızda gelip orada afişlerini asabilirler ve burada insanlarla fikrini paylaşabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.CHP'de siyaset yapmaya 2008 yılında karar verip partiye üye olduğunu anlatan İmamoğlu, Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu, partisinin bunu uygun görmediğini ve başka bir kişinin aday gösterildiğini hatırlattı.'Oturun, beni dinleyin, ondan sonra orada tabelalarınızı yine kaldırın'Bu sırada grubun slogan atması üzerine İmamoğlu, "Sevgili arkadaşlar, orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'a (Şükrü Genç) ayıp ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Oturun, beni dinleyin, ondan sonra orada tabelalarınızı yine kaldırın." diye konuştu.Konuşmasına devam eden İmamoğlu, daha sonra Beylikdüzü'nde o dönem seçilen adayın yanında durduğunu ve seçimi kaybettiklerini anlattı.İmamoğlu, sonraki dönemlerde ilçe başkanı olduğunu, ardından Beylikdüzü'ne başkan seçildiğini dile getirerek, daha sonrasında İBB Başkanı olduğunu anımsattı.CHP'de dün görev tayinleri yapıldığına dikkati çeken İmamoğlu, "Duygusal tepkinizi ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum ama burası Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsüdür. Bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir. Lütfen ben ve benden sonra çıkacak herkesin aynı saygıyla karşılanmasını bütün katılımcılardan diliyorum." ifadesini kullandı.İmamoğlu, kaybedecek bir dakikalarının ve boşa harcayacak enerjilerinin olmadığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu ilk yerel seçiminde çok çok önemli bir sınavımız var, önemli bir misyonumuz var. 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini, İstanbul'da ve Türkiye'de daha ileri taşıyacağız. Hedefimiz büyük. Yerel siyasetin, yerel demokrasisinin, evrensel standartlarının yeniden belirlenmesine model olacağız." değerlendirmesinde bulundu.İmamoğlu'nun konuşması sırasında grup salonu terk ettiİBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşması sırasında dışarı çıkan Sarıyerli gruba bazı partililer tepki gösterdi.Bazı partililer, provokatörlükle suçladıkları grup üyelerine el işaretleri yaparak, salonu terk etmelerini istedi.Dışarıya çıkan grupta yer alan Naide Özbek, basın mensuplarına, şu anki Sarıyer Belediye Başkanı Genç'in üç dönem oyunu artırdığını, fakat bu dönem aday gösterilmediğini söyledi.CHP üyeliğini sonlandıracağını ifade eden Özbek, İstanbul'da ve Sarıyer'de CHP'ye oy vermeyeceğini kaydetti.'İmamoğlu, 'demokrasi kültürümüz' diyor ya bize darbe yaptı'Grupta yer alan Yalçın Kara ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, "başarılı belediye başkanlarının görevine devam edeceği" yönünde açıklamalar yaptığını, fakat başarılı olan Şükrü Genç'in aday gösterilmediğini dile getirdi.İlçedeki 16 aday adayı için anket yapıldığını hatırlatan Kara, "(CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı) Oktay Aksu, maalesef bu anketlerin hiçbirinde çıkmadı, şaka gibi... İmamoğlu, 'demokrasi kültürümüz' diyor ya bize darbe yaptı. Şu anda biz geldik burada normal protesto hakkımızı kullandık. Bizi sözlü olarak linç etmeye çalışanlar oldu. Hepimiz CHP'liyiz. Bu onların ayıbı, bizim şerefimizdir." sözlerini sarf etti.Fatma Akalın da parti üyeliğinden topluca istifa edeceklerini bildirdi.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080688877_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_24d3f9a137bedcadc50de56f4ec87185.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, chp, istanbul, seçim, yerel seçim
ekrem imamoğlu, chp, istanbul, seçim, yerel seçim

İBB Başkanı İmamoğlu'na aday tanıtım programında tepki

15:40 13.02.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yamanİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, adayı beğenmeyen bazı partililer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için "CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.
Toplantıda, Sarıyer'den bir grup, ilçenin mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi kararına tepki gösterdi.
Gruptakiler, salonda, "Sarıyer halkının iradesi gasbedilemez", "Şükrü Genç olmadan Sarıyer olmaz", "Seninleyiz Şükrü Başkan" ve "Sarıyer'in Başkanı var" pankartları açtı.
Diğer partililer ise bu gruba tepki gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada, bugün İstanbulluların karşısına tam kadro çıktıklarını söyledi.
Salonda yuhalama seslerinin yükselmesine ve Sarıyerli grubun tepkisine değinen İmamoğlu, CHP Parti Meclisi'nde dün belirlenen adaylıklarla ilgili farklı düşüncede olan bir grubun tepki gösterdiğini belirtti.
İmamoğlu, "Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. Burada bulunan ortamda, onlara açılan yerde görüyorsunuz bizim demokrasi anlayışımızda gelip orada afişlerini asabilirler ve burada insanlarla fikrini paylaşabilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.
CHP'de siyaset yapmaya 2008 yılında karar verip partiye üye olduğunu anlatan İmamoğlu, Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu, partisinin bunu uygun görmediğini ve başka bir kişinin aday gösterildiğini hatırlattı.

'Oturun, beni dinleyin, ondan sonra orada tabelalarınızı yine kaldırın'

Bu sırada grubun slogan atması üzerine İmamoğlu, "Sevgili arkadaşlar, orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'a (Şükrü Genç) ayıp ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Oturun, beni dinleyin, ondan sonra orada tabelalarınızı yine kaldırın." diye konuştu.
Konuşmasına devam eden İmamoğlu, daha sonra Beylikdüzü'nde o dönem seçilen adayın yanında durduğunu ve seçimi kaybettiklerini anlattı.
İmamoğlu, sonraki dönemlerde ilçe başkanı olduğunu, ardından Beylikdüzü'ne başkan seçildiğini dile getirerek, daha sonrasında İBB Başkanı olduğunu anımsattı.
CHP'de dün görev tayinleri yapıldığına dikkati çeken İmamoğlu, "Duygusal tepkinizi ya da birtakım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum ama burası Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsüdür. Bu kürsünün size duyduğu saygı gibi burada bulunan herkesin de bu kürsüye saygı duyması gerekir. Lütfen ben ve benden sonra çıkacak herkesin aynı saygıyla karşılanmasını bütün katılımcılardan diliyorum." ifadesini kullandı.
İmamoğlu, kaybedecek bir dakikalarının ve boşa harcayacak enerjilerinin olmadığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu ilk yerel seçiminde çok çok önemli bir sınavımız var, önemli bir misyonumuz var. 2019'da başlayan yerel yönetim devrimini, İstanbul'da ve Türkiye'de daha ileri taşıyacağız. Hedefimiz büyük. Yerel siyasetin, yerel demokrasisinin, evrensel standartlarının yeniden belirlenmesine model olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında grup salonu terk etti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuşması sırasında dışarı çıkan Sarıyerli gruba bazı partililer tepki gösterdi.
Bazı partililer, provokatörlükle suçladıkları grup üyelerine el işaretleri yaparak, salonu terk etmelerini istedi.
Dışarıya çıkan grupta yer alan Naide Özbek, basın mensuplarına, şu anki Sarıyer Belediye Başkanı Genç'in üç dönem oyunu artırdığını, fakat bu dönem aday gösterilmediğini söyledi.
CHP üyeliğini sonlandıracağını ifade eden Özbek, İstanbul'da ve Sarıyer'de CHP'ye oy vermeyeceğini kaydetti.

'İmamoğlu, 'demokrasi kültürümüz' diyor ya bize darbe yaptı'

Grupta yer alan Yalçın Kara ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, "başarılı belediye başkanlarının görevine devam edeceği" yönünde açıklamalar yaptığını, fakat başarılı olan Şükrü Genç'in aday gösterilmediğini dile getirdi.
İlçedeki 16 aday adayı için anket yapıldığını hatırlatan Kara, "(CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı) Oktay Aksu, maalesef bu anketlerin hiçbirinde çıkmadı, şaka gibi... İmamoğlu, 'demokrasi kültürümüz' diyor ya bize darbe yaptı. Şu anda biz geldik burada normal protesto hakkımızı kullandık. Bizi sözlü olarak linç etmeye çalışanlar oldu. Hepimiz CHP'liyiz. Bu onların ayıbı, bizim şerefimizdir." sözlerini sarf etti.
Fatma Akalın da parti üyeliğinden topluca istifa edeceklerini bildirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала