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İYİ Parti'de 'kral çıplak' tepkisi: 16 kişi istifa etti
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Türkiye’nin uzayda ikinci hedefi: Aya ulaşmak
Türkiye’nin uzayda ikinci hedefi: Aya ulaşmak
Sputnik Türkiye
Türkiye Uzay Ajansı 2024 yılı hedeflerini açıkladı. Kurumun sitesinde yer alan 2024 yılı performans programında ay yörüngesine ulaşmayı hedefleyen AYAP-1... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T14:17+0300
2024-02-15T14:17+0300
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Uzaya ilk astronotunu gönderen Türkiye bir taraftan uzay yasası hazırlığını sürdürürken bir yanda da uzay yarışına dahil olmak için çalışma yürütüyor. Türkiye Uzay Ajansı bu kapsamda atacağı adımları 2024 yılı performans programında açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan programda 2024 yılında yapılacak çalışmalar tek tek sıralandı. Bu adımlar arasında Türkiye’nin aya sert iniş yapma projesi de yer aldı.Proje kapsamında Dünya yörüngesine uluslararası işbirliğiyle çıkarılacak AYAP-1 adlı uzay aracının, milli olarak geliştirilmiş hibrit roket motorunu uzayda ateşleyerek Ay’a sert iniş gerçekleştirmesi planlanıyor.Ay Araştırma Programı’nın ilk projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY proje sorumlusu kuruluş olarak uzay aracının tasarımı, geliştirilmesi, testleri, fırlatılması ve operasyonlarından sorumlu olacak. TÜBİTAK UZAY tarafından bugüne kadar kazanılan proje yönetimi, sistem mühendisliği, sistem-ekipman-yazılım geliştirme, alt sistem üretme, sistem tümleştirme, uzay ortamı testleri ve uzay aracı işletim (operasyon) yeteneklerinin kullanılarak başarı sağlanması hedeflenecek.Projede ön tasarım aşaması tamamlanarak, kritik tasarım aşamasına geçildiği performans programında belirtirken, projenin tamamlanma tarihi olarak 2026 yılı olarak işaret edildi. Projenin ikinci aşaması ise ilk projenin olgunlaşmasından sonra başlayacak. Ay Araştırma Programının ikinci aşamasında milli fırlatma aracıyla uzaya çıkılması, AYAP-2 uzay aracının yerli motorlarla Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi ve burada bilimsel araştırmalar yapması öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/alper-gezeravci-turkiye-uzay-ajansi-yonetim-kurulu-uyeligine-atandi-1080667175.html
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aya iniş,türkiyenin uzay programı,türkiye aya araç gönderecek,türkiyenin ay programı,türkiye aya gitmeye hazırlanıyor,ayap-1 projesi nedir
aya iniş,türkiyenin uzay programı,türkiye aya araç gönderecek,türkiyenin ay programı,türkiye aya gitmeye hazırlanıyor,ayap-1 projesi nedir

Türkiye’nin uzayda ikinci hedefi: Aya ulaşmak

14:17 15.02.2024
© Sputnik / Ilya Naymushin / Multimedya arşivine gidinAy
Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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Osman Nuri Cerit
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Türkiye Uzay Ajansı 2024 yılı hedeflerini açıkladı. Kurumun sitesinde yer alan 2024 yılı performans programında ay yörüngesine ulaşmayı hedefleyen AYAP-1 aracına ilişkin hedefler açıklandı. Projenin 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor.
Uzaya ilk astronotunu gönderen Türkiye bir taraftan uzay yasası hazırlığını sürdürürken bir yanda da uzay yarışına dahil olmak için çalışma yürütüyor. Türkiye Uzay Ajansı bu kapsamda atacağı adımları 2024 yılı performans programında açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan programda 2024 yılında yapılacak çalışmalar tek tek sıralandı. Bu adımlar arasında Türkiye’nin aya sert iniş yapma projesi de yer aldı.
Proje kapsamında Dünya yörüngesine uluslararası işbirliğiyle çıkarılacak AYAP-1 adlı uzay aracının, milli olarak geliştirilmiş hibrit roket motorunu uzayda ateşleyerek Ay’a sert iniş gerçekleştirmesi planlanıyor.
Ay Araştırma Programı’nın ilk projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY proje sorumlusu kuruluş olarak uzay aracının tasarımı, geliştirilmesi, testleri, fırlatılması ve operasyonlarından sorumlu olacak. TÜBİTAK UZAY tarafından bugüne kadar kazanılan proje yönetimi, sistem mühendisliği, sistem-ekipman-yazılım geliştirme, alt sistem üretme, sistem tümleştirme, uzay ortamı testleri ve uzay aracı işletim (operasyon) yeteneklerinin kullanılarak başarı sağlanması hedeflenecek.
Projede ön tasarım aşaması tamamlanarak, kritik tasarım aşamasına geçildiği performans programında belirtirken, projenin tamamlanma tarihi olarak 2026 yılı olarak işaret edildi. Projenin ikinci aşaması ise ilk projenin olgunlaşmasından sonra başlayacak. Ay Araştırma Programının ikinci aşamasında milli fırlatma aracıyla uzaya çıkılması, AYAP-2 uzay aracının yerli motorlarla Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi ve burada bilimsel araştırmalar yapması öngörülüyor.
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
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Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
13 Şubat, 00:46
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