https://sputniknews.com.tr/20240215/turkiyenin-uzayda-ikinci-hedefi-aya-ulasmak-1080765651.html

Türkiye’nin uzayda ikinci hedefi: Aya ulaşmak

Türkiye’nin uzayda ikinci hedefi: Aya ulaşmak

Sputnik Türkiye

Türkiye Uzay Ajansı 2024 yılı hedeflerini açıkladı. Kurumun sitesinde yer alan 2024 yılı performans programında ay yörüngesine ulaşmayı hedefleyen AYAP-1... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T14:17+0300

2024-02-15T14:17+0300

2024-02-15T14:17+0300

türkiye

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türkiye'nin uzay çalışmaları

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Uzaya ilk astronotunu gönderen Türkiye bir taraftan uzay yasası hazırlığını sürdürürken bir yanda da uzay yarışına dahil olmak için çalışma yürütüyor. Türkiye Uzay Ajansı bu kapsamda atacağı adımları 2024 yılı performans programında açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan programda 2024 yılında yapılacak çalışmalar tek tek sıralandı. Bu adımlar arasında Türkiye’nin aya sert iniş yapma projesi de yer aldı.Proje kapsamında Dünya yörüngesine uluslararası işbirliğiyle çıkarılacak AYAP-1 adlı uzay aracının, milli olarak geliştirilmiş hibrit roket motorunu uzayda ateşleyerek Ay’a sert iniş gerçekleştirmesi planlanıyor.Ay Araştırma Programı’nın ilk projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY proje sorumlusu kuruluş olarak uzay aracının tasarımı, geliştirilmesi, testleri, fırlatılması ve operasyonlarından sorumlu olacak. TÜBİTAK UZAY tarafından bugüne kadar kazanılan proje yönetimi, sistem mühendisliği, sistem-ekipman-yazılım geliştirme, alt sistem üretme, sistem tümleştirme, uzay ortamı testleri ve uzay aracı işletim (operasyon) yeteneklerinin kullanılarak başarı sağlanması hedeflenecek.Projede ön tasarım aşaması tamamlanarak, kritik tasarım aşamasına geçildiği performans programında belirtirken, projenin tamamlanma tarihi olarak 2026 yılı olarak işaret edildi. Projenin ikinci aşaması ise ilk projenin olgunlaşmasından sonra başlayacak. Ay Araştırma Programının ikinci aşamasında milli fırlatma aracıyla uzaya çıkılması, AYAP-2 uzay aracının yerli motorlarla Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi ve burada bilimsel araştırmalar yapması öngörülüyor.

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