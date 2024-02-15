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TFF'den yayın ihalesi açıklaması: Komisyon yeniden toplanacak
TFF'den yayın ihalesi açıklaması: Komisyon yeniden toplanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonunun, 19 Şubat Pazartesi günü yeniden toplanacağı... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
yayın
yayın hakkı
ihale
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Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.TFF'den yapılan açıklamada, "TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplanmıştır. Yayın İhalesi Komisyonu 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır. İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/tff-ile-anlasildi-super-lig-maclarinin-yayinlanacagi-kanal-hangisi-olacak-1080710660.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), yayın, yayın hakkı, ihale
türkiye futbol federasyonu (tff), yayın, yayın hakkı, ihale

TFF'den yayın ihalesi açıklaması: Komisyon yeniden toplanacak

01:07 15.02.2024
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonunun, 19 Şubat Pazartesi günü yeniden toplanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplanmıştır. Yayın İhalesi Komisyonu 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır. İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.
Süper Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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