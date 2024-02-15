https://sputniknews.com.tr/20240215/partisinden-istifa-eden-gursel-tekin-40-yildir-chpdeyim-boyle-bir-donem-gormedim-1080760478.html
Partisinden istifa eden Gürsel Tekin: '40 yıldır CHP'deyim, böyle bir dönem görmedim'
Partisinden istifa eden Gürsel Tekin: '40 yıldır CHP'deyim, böyle bir dönem görmedim'
Sputnik Türkiye
CHP'den istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, aday olup olmamasının umurunda olmadığını belirterek, "Biz insan değil miyiz? Ben bugüne... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T13:13+0300
2024-02-15T13:13+0300
2024-02-15T13:13+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
gürsel tekin
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
istifa
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CHP'de aday belirleme süreci tartışmaların ardından istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin SÖZCÜ TV'de Başkent kulisleri programına konuk oldu. Gürsel Tekin, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu ve istifasının nedenini açıkladı.İstifa kararı vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü açıklayan Tekin, "Benim adaylığım umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan önce Sayın Genel Başkanımla ve Sayın İmamoğlu'yla görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi: 'Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim, hayatım mücadeleyle geçmiştir" dedi.İstifa dilekçesini 15 gün önce hazırladığını belirten Tekin, "Ben CHP'de temiz bir geçmişe sahip biriyim. Bir istifa dilekçesini yazmanın ne kadar zor olduğunu sadece ben, Allah ve eşim bilir. O dilekçeyi 15 gün önce yazdım" dedi.CHP yönetimine tepki gösteren Tekin istifasının nedenini ise şu sözlerle açıkladı; "Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? 40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim."
https://sputniknews.com.tr/20240213/chpde-3-istifa-birden-1080690118.html
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gürsel tekin, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, istifa, özgür özel
gürsel tekin, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, istifa, özgür özel
Partisinden istifa eden Gürsel Tekin: '40 yıldır CHP'deyim, böyle bir dönem görmedim'
CHP'den istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, aday olup olmamasının umurunda olmadığını belirterek, "Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? 40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" diye konuştu.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaların ardından istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin SÖZCÜ TV'de Başkent kulisleri programına konuk oldu. Gürsel Tekin, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu ve istifasının nedenini açıkladı.
İstifa kararı vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü açıklayan Tekin, "Benim adaylığım umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan önce Sayın Genel Başkanımla ve Sayın İmamoğlu'yla görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi: 'Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim, hayatım mücadeleyle geçmiştir" dedi.
İstifa dilekçesini 15 gün önce hazırladığını belirten Tekin, "Ben CHP'de temiz bir geçmişe sahip biriyim. Bir istifa dilekçesini yazmanın ne kadar zor olduğunu sadece ben, Allah ve eşim bilir. O dilekçeyi 15 gün önce yazdım" dedi.
CHP yönetimine tepki gösteren Tekin istifasının nedenini ise şu sözlerle açıkladı; "Nedeni şu; Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? 40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim."