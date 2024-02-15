https://sputniknews.com.tr/20240215/osman-muftuoglu-alzheimerin-sonu-geldi-mi-1080756675.html
Osman Müftüoğlu: Alzheimer’ın sonu geldi mi?
Osman Müftüoğlu: Alzheimer’ın sonu geldi mi?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, alzheimer hastalığına dair gelişmeleri duyurdu ve erken teşhiste kritik bir eşiğin aşıldığını söyledi. Müftüoğlu, "Yeni bir test... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T11:16+0300
2024-02-15T11:16+0300
2024-02-15T11:18+0300
yaşam
hastalık
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alzheimer hastalığı
demans
demans
erken teşhis
osman müftüoğlu
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, son yıllarda yükselme eğiliminde olan alzheimer hastalığına dair hem teşhis hem de tedavi konusundaki haberleri paylaştı. Müftüoğlu bugünkü "Alzheimer’ın sonu geldi mi?" isimli yazısında, hastalığa karşı yeni ilaçların kullanıldığını duyurdu ve şunları söyledi: '15 yıl sonra başlayacak bunama yüzde 90 oranında tahmin edilecek'Müftüoğlu alzheimerın önceden teşhisine dair de önemli bir gelişmeyi paylaştı ve "15 yıl sonra başlayacak bunama yüzde 90 oranında tahmin edilecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/muftuoglu-bu-yil-grip-enfeksiyonu-cok-agir-seyrediyor-dedi-ve-bagisiklik-notlarini-paylasti-1079899411.html
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alzheimer nasıl anlaşılır,alzheimerın ilacı var mı,erken teşhis alzheimer
alzheimer nasıl anlaşılır,alzheimerın ilacı var mı,erken teşhis alzheimer
Osman Müftüoğlu: Alzheimer’ın sonu geldi mi?
11:16 15.02.2024 (güncellendi: 11:18 15.02.2024)
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, alzheimer hastalığına dair gelişmeleri duyurdu ve erken teşhiste kritik bir eşiğin aşıldığını söyledi. Müftüoğlu, "Yeni bir test sayesinde 15 yıl sonra başlayabilecek bir bunama problemini bile bugünden yüzde 90 doğruluk payıyla tahmin edilebileceğiz" dedi.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, son yıllarda yükselme eğiliminde olan alzheimer hastalığına dair hem teşhis hem de tedavi konusundaki haberleri paylaştı.
Müftüoğlu bugünkü "Alzheimer’ın sonu geldi mi?" isimli yazısında
, hastalığa karşı yeni ilaçların kullanıldığını duyurdu ve şunları söyledi:
"Biliyorsunuz ilk iyi haber geçtiğimiz günlerde “yeni Alzheimer ilaçları”ndan geldi. İlaç üreticileri bize yeni ürettikleri 2 molekülün (LECANEMAB ve DONANEMAB) Alzheimer tedavisi ile önemli avantajlar sağlayabileceğini müjdeledi. Hatta bu ilaçlardan biri (LECANEMAB) gerekli yasal izinleri de aldı. Şimdi de çok daha iyi bir haberle karşı karşıyayız: Bilim insanları birkaç gün önce demans hastalarına kesin teşhis konulmadan 15 yıl önce bile o kişilerde demans riskini tahmin edebilecek yeni bir kan testine doğru önemli adımlar attıklarını açıkladılar.
'15 yıl sonra başlayacak bunama yüzde 90 oranında tahmin edilecek'
Müftüoğlu alzheimerın önceden teşhisine dair de önemli bir gelişmeyi paylaştı ve "15 yıl sonra başlayacak bunama yüzde 90 oranında tahmin edilecek" dedi.
"Araştırmacılar Nature Aging dergisinde yayımladıkları makalede Alzheimer hastalığı veya vasküler demans gelişen kişilerde “Gfap, Nefl, Gdf15 ve Ltbp2” adlı 4 ayrı proteinin alışılmadık seviyelerde yüksek olduğunu belirlediler. Ulaşılan sonuçlara bakılırsa demans sürecinde beyinde oluşan inflamasyon/iltihaplanma, astrosit adı verilen hücrelerin Alzheimer için bilinen bir “biyobelirteç” kabul edilen Gfap’ın aşırı üretimini tetikleyebiliyor. “Yüksek Gfap’lı kişilerde” ise demans gelişme olasılığının “düşük Gfap’lı kişilere” oranla 2 kat daha fazla olduğu anlaşılıyor. Araştırmanın detaylarına girip kafanızı daha fazla karıştırmak istemiyorum. Şimdilik önümüze konan ilk bilgiler şunlar: Eğer bu kan testiyle umulan sonuçlara ulaşılabilirse -ki öyle anlaşılıyor- bunama sorununun erken teşhisi için yeni bir teste sahip olacağız. Ve bu yeni test sayesinde 15 yıl sonra başlayabilecek bir bunama problemini bile bugünden yüzde 90 doğruluk payıyla tahmin edilebileceğiz. Kısacası görünen o ki Alzheimer’ın teşhisinde de tedavisinde de muazzam adımlar atılıyor."