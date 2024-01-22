https://sputniknews.com.tr/20240122/muftuoglu-bu-yil-grip-enfeksiyonu-cok-agir-seyrediyor-dedi-ve-bagisiklik-notlarini-paylasti-1079899411.html
Müftüoğlu, 'Bu yıl grip enfeksiyonu çok ağır seyrediyor' dedi ve bağışıklık notlarını paylaştı
Müftüoğlu, 'Bu yıl grip enfeksiyonu çok ağır seyrediyor' dedi ve bağışıklık notlarını paylaştı
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı ''Bağışıklık bize şimdi lazım'' yazısında bağışıklık notlarını paylaştı. Müftüoğlu, ''Kış... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T11:18+0300
2024-01-22T11:18+0300
2024-01-22T11:18+0300
yaşam
grip
influenza
osman müftüoğlu
sağlık
soğuk algınlığı
d vitamini
sağlık bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104173/81/1041738117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_38cbab61c6cdf0d21d05a56a6867092f.jpg
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son dönemde artış gösteren grip vakalarına dikkat çekti ve 'hastalık ağır ve ağrılı ilerliyor' dedi.Müftüoğlu bugünkü yazısında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yollarını anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20240117/saglik-bakani-kocadan-istanbul-icin-kritik-grip-aciklamasi-yogun-bakim-doluluk-oranlari-artti-1079737026.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104173/81/1041738117_180:0:1140:720_1920x0_80_0_0_11f08a468ffef922209d2c10a484f9f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
d vitamini nasıl kullanılır,d vitamini nasıl alınır,d vitamini neye iyi gelir
d vitamini nasıl kullanılır,d vitamini nasıl alınır,d vitamini neye iyi gelir
Müftüoğlu, 'Bu yıl grip enfeksiyonu çok ağır seyrediyor' dedi ve bağışıklık notlarını paylaştı
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı ''Bağışıklık bize şimdi lazım'' yazısında bağışıklık notlarını paylaştı. Müftüoğlu, ''Kış karıyla, ayazıyla, buzuyla henüz tam olarak gelmese de maalesef ortalıkta tam bir kış virüsleri bayramı var'' dedi.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son dönemde artış gösteren grip vakalarına dikkat çekti ve 'hastalık ağır ve ağrılı ilerliyor' dedi.
Müftüoğlu bugünkü yazısında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yollarını anlattı:
"D vitamini destekleri bu zor günlerin en önemli ve en gözde bağışıklık takviyeleri. Peki o takviyelerden nasıl daha doğru faydalanabiliriz? BİR: Mümkünse damla formatını tercih edin. İKİ: Damla formlarında lipozomal ürünlere öncelik verin. ÜÇ: Tek kullanımda 1-2 bin üniteyi geçmeyin. DÖRT: 2 Bin ünite üzerine doktordan tavsiye alın. BEŞ: Kapsülleri tabletlere tercih edin. ALTI: Düzenli ve devamlı kullanım tek dozdan daha etkili. YEDİ: Yoğurt, ayran, zeytinyağına (yağlı besinlere) eklemek emilimi arttırıyor. SEKİZ: 20 bin ünite üzeri doz sadece doktor kontrolü ile alınmalı. DOKUZ: K2 vitamini ile birlikte almak güvenliği ve etkinliği arttırıyor. ON: Günlük tek doz almak öneriliyor."