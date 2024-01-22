Müftüoğlu, 'Bu yıl grip enfeksiyonu çok ağır seyrediyor' dedi ve bağışıklık notlarını paylaştı

"D vitamini destekleri bu zor günlerin en önemli ve en gözde bağışıklık takviyeleri. Peki o takviyelerden nasıl daha doğru faydalanabiliriz? BİR: Mümkünse damla formatını tercih edin. İKİ: Damla formlarında lipozomal ürünlere öncelik verin. ÜÇ: Tek kullanımda 1-2 bin üniteyi geçmeyin. DÖRT: 2 Bin ünite üzerine doktordan tavsiye alın. BEŞ: Kapsülleri tabletlere tercih edin. ALTI: Düzenli ve devamlı kullanım tek dozdan daha etkili. YEDİ: Yoğurt, ayran, zeytinyağına (yağlı besinlere) eklemek emilimi arttırıyor. SEKİZ: 20 bin ünite üzeri doz sadece doktor kontrolü ile alınmalı. DOKUZ: K2 vitamini ile birlikte almak güvenliği ve etkinliği arttırıyor. ON: Günlük tek doz almak öneriliyor."