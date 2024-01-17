https://sputniknews.com.tr/20240117/saglik-bakani-kocadan-istanbul-icin-kritik-grip-aciklamasi-yogun-bakim-doluluk-oranlari-artti-1079737026.html

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için kritik 'grip' açıklaması: 'Yoğun bakım doluluk oranları arttı'

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için kritik 'grip' açıklaması: 'Yoğun bakım doluluk oranları arttı'

Son aylarda üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı da yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T12:08+0300

2024-01-17T12:08+0300

2024-01-17T12:58+0300

türkiye

grip

sağlık

sağlık bakanı

fahrettin koca

solunum yolu rahatsızlıkları

kovid-19

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Artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatış oranları da artıyor.Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde." derken şu an endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.'En sık grip ve Kovid-19 görülüyor'Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, en sık grip yani influenza, sonra RSV ve Kovid-19'un görüldüğünü belirtti.Hastane doluluk oranları hakkında da bilgisi veren Bakan Koca, servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65 olduğunu yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72 olduğunu söyledi.En fazla artış İstanbul'da"Geçen yıla göre artış var" diyen Koca İstanbul'a da dikkat çekti.Koca, "İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/saglik-bakani-kocadan-ust-solunum-yolu-enfeksiyonlarina-iliskin-aciklama-ciddiye-alinmali-1079549322.html

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grip, sağlık, sağlık bakanı, fahrettin koca, solunum yolu rahatsızlıkları, kovid-19