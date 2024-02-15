MSB kaynakları açıkladı: F-16 sürecine ilişkin Şubat sonuna kadar mektup bekliyoruz

ABD’den tedarik edilmesi planlanan F-16 tedarik ve modernizasyon sürecine ilişkin açıklama yapan Milli savunma Bakanlığı yetkilileri, “Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının tarafımıza iletilmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.