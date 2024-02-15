https://sputniknews.com.tr/20240215/msb-kaynaklari-acikladi-f-16-surecine-iliskin-subat-sonuna-kadar-mektup-bekliyoruz-1080761479.html
MSB kaynakları açıkladı: F-16 sürecine ilişkin Şubat sonuna kadar mektup bekliyoruz
MSB kaynakları açıkladı: F-16 sürecine ilişkin Şubat sonuna kadar mektup bekliyoruz
Sputnik Türkiye
ABD’den tedarik edilmesi planlanan F-16 tedarik ve modernizasyon sürecine ilişkin açıklama yapan Milli savunma Bakanlığı yetkilileri, “Şubat ayı sonuna kadar... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T13:00+0300
2024-02-15T13:00+0300
2024-02-15T13:03+0300
savunma
f-16
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1080761479.jpg?1707991392
https://sputniknews.com.tr/20240215/putinden-istanbuldaki-muzakerelere-iliskin-yeni-aciklama-1080755493.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
f-16
MSB kaynakları açıkladı: F-16 sürecine ilişkin Şubat sonuna kadar mektup bekliyoruz
13:00 15.02.2024 (güncellendi: 13:03 15.02.2024)
ABD’den tedarik edilmesi planlanan F-16 tedarik ve modernizasyon sürecine ilişkin açıklama yapan Milli savunma Bakanlığı yetkilileri, “Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının tarafımıza iletilmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.