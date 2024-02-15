https://sputniknews.com.tr/20240215/marmara-denizinde-gemi-batti-murettebati-kurtarma-calismalari-suruyor-1080748581.html

Marmara Denizi'nde zamana karşı yarış: Batan gemiye dair iz yok, sadece içi boş bir can salı bulundu

Marmara Denizi'nde zamana karşı yarış: Batan gemiye dair iz yok, sadece içi boş bir can salı bulundu

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında, su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı. KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T08:29+0300

2024-02-15T08:29+0300

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Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 'BATUHAN A' isimli, 69 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.Vali Demirtaş: Mürettebatın Türk olduğu değerlendiriliyorKriz masası kurulduğunu aktaran Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "69 metre uzunluğunda ticari bir gemi. Mürettebatın Türk olduğu değerlendiriliyor. Şu an olay yerinde 3 botumuz var ve çalışmalar sürüyor. Gemi içinde 6 personel olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Sinyal 07.12'de kesildi, gemiye dair bir bulgu yokKonuya dair açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "TCSG 313 botu bölgeye ulaştı arama çalışmaları sürüyor fakat gemiye dair bir bulguya rastlanmadı. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda içi boş bir can salı bulundu." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/48-saatte-60-deprem-oldu-marmarada-bir-fay-daha-mi-uyaniyor-1080747676.html

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