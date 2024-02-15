https://sputniknews.com.tr/20240215/marmara-denizinde-gemi-batti-murettebati-kurtarma-calismalari-suruyor-1080748581.html
Marmara Denizi'nde zamana karşı yarış: Batan gemiye dair iz yok, sadece içi boş bir can salı bulundu
Marmara Denizi'nde zamana karşı yarış: Batan gemiye dair iz yok, sadece içi boş bir can salı bulundu
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında, su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı. KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T08:29+0300
2024-02-15T08:29+0300
2024-02-15T09:14+0300
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Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 'BATUHAN A' isimli, 69 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.Vali Demirtaş: Mürettebatın Türk olduğu değerlendiriliyorKriz masası kurulduğunu aktaran Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "69 metre uzunluğunda ticari bir gemi. Mürettebatın Türk olduğu değerlendiriliyor. Şu an olay yerinde 3 botumuz var ve çalışmalar sürüyor. Gemi içinde 6 personel olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Sinyal 07.12'de kesildi, gemiye dair bir bulgu yokKonuya dair açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "TCSG 313 botu bölgeye ulaştı arama çalışmaları sürüyor fakat gemiye dair bir bulguya rastlanmadı. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda içi boş bir can salı bulundu." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240215/48-saatte-60-deprem-oldu-marmarada-bir-fay-daha-mi-uyaniyor-1080747676.html
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son dakika, marmara denizi, gemi, batık, mahmut demirtaş, bursa, bursa valiliği, ölüm, kayıp, mürettebat
son dakika, marmara denizi, gemi, batık, mahmut demirtaş, bursa, bursa valiliği, ölüm, kayıp, mürettebat
Marmara Denizi'nde zamana karşı yarış: Batan gemiye dair iz yok, sadece içi boş bir can salı bulundu
08:29 15.02.2024 (güncellendi: 09:14 15.02.2024)
Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında, su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı. KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine yönlendirildi.
Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 'BATUHAN A' isimli, 69 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
Vali Demirtaş: Mürettebatın Türk olduğu değerlendiriliyor
Kriz masası kurulduğunu aktaran Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "69 metre uzunluğunda ticari bir gemi. Mürettebatın Türk olduğu değerlendiriliyor. Şu an olay yerinde 3 botumuz var ve çalışmalar sürüyor. Gemi içinde 6 personel olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Sinyal 07.12'de kesildi, gemiye dair bir bulgu yok
Konuya dair açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "TCSG 313 botu bölgeye ulaştı arama çalışmaları sürüyor fakat gemiye dair bir bulguya rastlanmadı. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda içi boş bir can salı bulundu." denildi.