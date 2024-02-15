https://sputniknews.com.tr/20240215/kuveyt-emiri-sabah-meclisi-feshetti-1080782196.html

Kuveyt Emiri Sabah meclisi feshetti

Kuveyt Emiri Sabah meclisi feshetti

Sputnik Türkiye

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Meclisi feshettiği bildirildi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T22:28+0300

2024-02-15T22:28+0300

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Kuveyt Emiri Sabah'ın Meclis'in feshedilmesine ilişkin kararnamesi, Kuveyt Emirlik Divanı'nda yayınlandı.Emirlik Divanı'nda yayınlanan kararnamede, "Kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclisin anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır" ifadesine yer verildi.Başbakan ve Bakanlardan kararnamenin gereğini yerine getirmeleri istenen kararnamede, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/cumhurbaskani-erdogan-kuveytin-yeni-emiri-seyh-mesal-ile-gorustu-1078619607.html

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