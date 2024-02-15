https://sputniknews.com.tr/20240215/kuveyt-emiri-sabah-meclisi-feshetti-1080782196.html
Kuveyt Emiri Sabah meclisi feshetti
Kuveyt Emiri Sabah meclisi feshetti
Sputnik Türkiye
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Meclisi feshettiği bildirildi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T22:28+0300
2024-02-15T22:28+0300
2024-02-15T22:40+0300
kuveyt
dünya
meclis
son dakika
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080782394_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_71bd8343ddf5ebfd536bbfc45264c7cf.jpg
Kuveyt Emiri Sabah'ın Meclis'in feshedilmesine ilişkin kararnamesi, Kuveyt Emirlik Divanı'nda yayınlandı.Emirlik Divanı'nda yayınlanan kararnamede, "Kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclisin anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır" ifadesine yer verildi.Başbakan ve Bakanlardan kararnamenin gereğini yerine getirmeleri istenen kararnamede, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231219/cumhurbaskani-erdogan-kuveytin-yeni-emiri-seyh-mesal-ile-gorustu-1078619607.html
kuveyt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080782394_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2e38a8cbea7fb817d706419851fdca2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuveyt, meclis, son dakika
kuveyt, meclis, son dakika
Kuveyt Emiri Sabah meclisi feshetti
22:28 15.02.2024 (güncellendi: 22:40 15.02.2024)
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Meclisi feshettiği bildirildi.
Kuveyt Emiri Sabah'ın Meclis'in feshedilmesine ilişkin kararnamesi, Kuveyt Emirlik Divanı'nda yayınlandı.
Emirlik Divanı'nda yayınlanan kararnamede, "Kararname, Anayasa'nın 107. maddesi uyarınca ve Meclisin anayasal ilkeleri ihlal etmesi, yüksek makamlara gereken saygıyı göstermemesi ve kasıtlı olarak saldırgan ve kontrolsüz ifadeler kullanması nedeniyle çıkarılmıştır" ifadesine yer verildi.
Başbakan ve Bakanlardan kararnamenin gereğini yerine getirmeleri istenen kararnamede, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.