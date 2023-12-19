https://sputniknews.com.tr/20231219/cumhurbaskani-erdogan-kuveytin-yeni-emiri-seyh-mesal-ile-gorustu-1078619607.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T20:12+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

ortadoğu

kuveyt

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti.Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.

https://sputniknews.com.tr/20230531/resmi-gazetede-yayinlandi-recep-tayyip-erdogan-vakfi-kuruldu-1071822067.html

türkiye

kuveyt

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recep tayyip erdoğan, ortadoğu, kuveyt, iletişim başkanlığı