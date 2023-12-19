https://sputniknews.com.tr/20231219/cumhurbaskani-erdogan-kuveytin-yeni-emiri-seyh-mesal-ile-gorustu-1078619607.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T20:12+0300
2023-12-19T20:12+0300
2023-12-19T20:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ortadoğu
kuveyt
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti.Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/resmi-gazetede-yayinlandi-recep-tayyip-erdogan-vakfi-kuruldu-1071822067.html
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recep tayyip erdoğan, ortadoğu, kuveyt, iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan, ortadoğu, kuveyt, iletişim başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü
20:12 19.12.2023 (güncellendi: 20:25 19.12.2023)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti.
Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.