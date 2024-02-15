https://sputniknews.com.tr/20240215/japonya-ekonomisi-resesyona-girdi-1080757367.html
Japonya ekonomisi resesyona girdi
Japonya ekonomisi resesyona girdi
Sputnik Türkiye
Son 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan Japonya’da, geçen yılın son çeyreğinde zayıf iç talep nedeniyle beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T11:25+0300
2024-02-15T11:25+0300
2024-02-15T11:25+0300
ekonomi
japonya
resesyon
ekonomik durgunluk
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
gsyh
abd
çin
almanya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080756875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d1918885fe3298cceaa6498678c871d.jpg
Japonya Kabine Ofisi verilerine göre Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023 Eylül-Aralık döneminde zayıf iç talep nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 olurken, bu düşüş geçen yılın temmuz-eylül döneminde yüzde 0.8 olarak sürdü.Böylece ülke 2018'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez resesyona girerken, Japon ekonomisindeki durgunluk dönemleri 2001, 2008-2009 ve 2012 yıllarında da kaydedilmişti.Geçtiğimiz yıl için öngörüler, Japonya ekonomisinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 1.4 büyüyeceği yönündeydi.Japonya'nın GSYH'si 2023’ün temmuz-eylül döneminde yıllık bazda revize edilmesinin ardından yüzde 3.3'lük düşüş göstermişti. Böylece Japon ekonomisi teknik olarak resesyona girerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) on yıldır uyguladığı ultra gevşek para politikasından çıkışına dair şüpheler de arttı.Japonya ekonomisi resesyona girerken, Almanya'nın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olarak Japonya'yı geride bırakması dikkati çekti.Japonya'nın 2023 yılı nominal GSYH'si dolar bazında 4.2 trilyon dolar olurken, Almanya'nın 4.5 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.Bu da Japonya'nın Almanya'nın ardından dünya ekonomisinde dördüncü sırada yer aldığı anlamına geliyor.Analistler, yenin değerindeki keskin düşüşün de bunun bir sebebi olduğunu ifade ederken, Japon yeni, son iki yılda dolar karşısında yüzde 18'den fazla değer kaybetti.BOJ’ın negatif faiz oranlarını sürdürmesi nedeniyle söz konusu kayıp geçen yıl yüzde 7 oldu.Japonya'nın ekonomik üretiminin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim son çeyrekte yüzde 0,2 azalarak, düşüş eğilimi üst üste üçüncü çeyreğe taşındı.Hızlı yaşlanmadan endişe duyulan ada ülkesindeki hane halkı, artan yaşam maliyetleri ve düşen reel ücretlerle mücadele ederken, şirket harcamaları son çeyrekte yüzde 0.1 düşerek zayıf kaldı.Öte yandan, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ABD ve Çin ilk iki sırada yer alıyor.Nüfus krizi de büyüyorYaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği öngörülüyor.Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (IPSS), 5 yılda bir düzenlenen araştırmasına dayalı tahminini paylaştı.Buna göre, son 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan ülkenin 124 milyon olan nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 104 milyona düşmesi bekleniyor.Araştırma, 47 idari bölgenin bulunduğu Japonya'da, başkent Tokyo dışındaki 46 eyalette nüfusun azalacağını öngörüyor.Farklı bölgelerdeki 11 eyaletin nüfusunda yüzde 30 veya daha fazla düşüş olacağı tahmin ediliyor.En keskin düşüşlerin yüzde 42'yle Akita, yüzde 39'la Aomori ve yüzde 35'le Koçi eyaletlerinde yaşanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/japonyada-nufus-krizi-buyuyor-1078860211.html
japonya
abd
çin
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080756875_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6c3e56187928087b3b98a53293c3183a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, resesyon, ekonomik durgunluk, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyh, abd, çin, almanya
japonya, resesyon, ekonomik durgunluk, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyh, abd, çin, almanya
Japonya ekonomisi resesyona girdi
Son 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan Japonya’da, geçen yılın son çeyreğinde zayıf iç talep nedeniyle beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma konumunu Almanya’ya kaptırdı.
Japonya Kabine Ofisi verilerine göre Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023 Eylül-Aralık döneminde zayıf iç talep nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 olurken, bu düşüş geçen yılın temmuz-eylül döneminde yüzde 0.8 olarak sürdü.
Böylece ülke 2018'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez resesyona girerken, Japon ekonomisindeki durgunluk dönemleri 2001, 2008-2009 ve 2012 yıllarında da kaydedilmişti.
Geçtiğimiz yıl için öngörüler, Japonya ekonomisinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 1.4 büyüyeceği yönündeydi.
Japonya'nın GSYH'si 2023’ün temmuz-eylül döneminde yıllık bazda revize edilmesinin ardından yüzde 3.3'lük düşüş göstermişti. Böylece Japon ekonomisi teknik olarak resesyona girerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) on yıldır uyguladığı ultra gevşek para politikasından çıkışına dair şüpheler de arttı.
Japonya ekonomisi resesyona girerken, Almanya'nın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olarak Japonya'yı geride bırakması dikkati çekti.
Japonya'nın 2023 yılı nominal GSYH'si dolar bazında 4.2 trilyon dolar olurken, Almanya'nın 4.5 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Bu da Japonya'nın Almanya'nın ardından dünya ekonomisinde dördüncü sırada yer aldığı anlamına geliyor.
Analistler, yenin değerindeki keskin düşüşün de bunun bir sebebi olduğunu ifade ederken, Japon yeni, son iki yılda dolar karşısında yüzde 18'den fazla değer kaybetti.
BOJ’ın negatif faiz oranlarını sürdürmesi nedeniyle söz konusu kayıp geçen yıl yüzde 7 oldu.
Japonya'nın ekonomik üretiminin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim son çeyrekte yüzde 0,2 azalarak, düşüş eğilimi üst üste üçüncü çeyreğe taşındı.
Hızlı yaşlanmadan endişe duyulan ada ülkesindeki hane halkı, artan yaşam maliyetleri ve düşen reel ücretlerle mücadele ederken, şirket harcamaları son çeyrekte yüzde 0.1 düşerek zayıf kaldı.
Öte yandan, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ABD ve Çin ilk iki sırada yer alıyor.
Yaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği öngörülüyor.
Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (IPSS), 5 yılda bir düzenlenen araştırmasına dayalı tahminini paylaştı.
Buna göre, son 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan ülkenin 124 milyon olan nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 104 milyona düşmesi bekleniyor.
Araştırma, 47 idari bölgenin bulunduğu Japonya'da, başkent Tokyo dışındaki 46 eyalette nüfusun azalacağını öngörüyor.
Farklı bölgelerdeki 11 eyaletin nüfusunda yüzde 30 veya daha fazla düşüş olacağı tahmin ediliyor.
En keskin düşüşlerin yüzde 42'yle Akita, yüzde 39'la Aomori ve yüzde 35'le Koçi eyaletlerinde yaşanması bekleniyor.