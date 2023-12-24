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Japonya'da nüfus krizi büyüyor
Japonya'da nüfus krizi büyüyor
Yaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği... 24.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-24T08:55+0300
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dünya
japonya
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Yaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği öngörülüyor.Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (IPSS), 5 yılda bir düzenlenen araştırmasına dayalı tahminini paylaştı.Buna göre, son 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan ülkenin 124 milyon olan nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 104 milyona düşmesi bekleniyor.Araştırma, 47 idari bölgenin bulunduğu Japonya'da, başkent Tokyo dışındaki 46 eyalette nüfusun azalacağını öngörüyor.Farklı bölgelerdeki 11 eyaletin nüfusunda yüzde 30 veya daha fazla düşüş olacağı tahmin ediliyor.En keskin düşüşlerin yüzde 42'yle Akita, yüzde 39'la Aomori ve yüzde 35'le Koçi eyaletlerinde yaşanması bekleniyor.Kırsal alanlardan kaçış uyarısıJaponya Araştırma Enstitüsünden (JRI) Fujinami Takumi, yaptığı açıklamada, işletmelerin, gençlerin kırsal alanlardan kaçışını engellemede hayati bir rol oynadığını bildirdi.Fujinami, yerel bölgelerdeki şirketlerin, işlerini geliştirmek ve istihdam oluşturmak için yeni yatırımlar yapması gerektiğini kaydetti.Ülkedeki sosyal fonksiyonlar tehdit altında2023 başında Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın ‘sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine’ geldiğini, bu sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıklamıştı.Kişida, "Ülkemizin ekonomisinin ve toplumunun sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı göz önüne alındığında, çocuk yetiştirme destekleri en önemli politikamız" diye konuşmuştu.Ülkenin 2022'deki doğum sayısı ilk kez 800 binin altına düşerken, 2022 yıl başı itibarıyla yaklaşık 124.77 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü olarak kaydediliyor. Nüfusun yüzde 11.6'sı ise 0-14 yaş grubu olarak gözlemleniyor.Japon toplumunda ‘yaşlı’ olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus, dünya sıralamasında ilk sırada.Lider Japonya’yı yüzde 24.1'le İtalya, yüzde 23.3'le Finlandiya takip ediyor.Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, Japonya'da 2040'a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin, genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.
https://sputniknews.com.tr/20231217/japonya-2024te-savunma-harcamalarini-artiracak-1078539638.html
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japonya, yaşlı nüfus, nüfus, asya
japonya, yaşlı nüfus, nüfus, asya

Japonya'da nüfus krizi büyüyor

08:55 24.12.2023
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKSTokyo Japonya
Tokyo Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
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Yaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği öngörülüyor.
Yaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun, 2050'ye kadar başkent Tokyo dışındaki tüm eyaletlerde düşeceği öngörülüyor.
Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (IPSS), 5 yılda bir düzenlenen araştırmasına dayalı tahminini paylaştı.
Buna göre, son 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan ülkenin 124 milyon olan nüfusunun 2050'ye kadar yaklaşık 104 milyona düşmesi bekleniyor.
Araştırma, 47 idari bölgenin bulunduğu Japonya'da, başkent Tokyo dışındaki 46 eyalette nüfusun azalacağını öngörüyor.
Farklı bölgelerdeki 11 eyaletin nüfusunda yüzde 30 veya daha fazla düşüş olacağı tahmin ediliyor.
En keskin düşüşlerin yüzde 42'yle Akita, yüzde 39'la Aomori ve yüzde 35'le Koçi eyaletlerinde yaşanması bekleniyor.

Kırsal alanlardan kaçış uyarısı

Japonya Araştırma Enstitüsünden (JRI) Fujinami Takumi, yaptığı açıklamada, işletmelerin, gençlerin kırsal alanlardan kaçışını engellemede hayati bir rol oynadığını bildirdi.
Fujinami, yerel bölgelerdeki şirketlerin, işlerini geliştirmek ve istihdam oluşturmak için yeni yatırımlar yapması gerektiğini kaydetti.

Ülkedeki sosyal fonksiyonlar tehdit altında

2023 başında Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın ‘sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine’ geldiğini, bu sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıklamıştı.
Kişida, "Ülkemizin ekonomisinin ve toplumunun sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı göz önüne alındığında, çocuk yetiştirme destekleri en önemli politikamız" diye konuşmuştu.
Ülkenin 2022'deki doğum sayısı ilk kez 800 binin altına düşerken, 2022 yıl başı itibarıyla yaklaşık 124.77 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü olarak kaydediliyor.
Nüfusun yüzde 11.6'sı ise 0-14 yaş grubu olarak gözlemleniyor.
Japon toplumunda ‘yaşlı’ olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus, dünya sıralamasında ilk sırada.
Lider Japonya’yı yüzde 24.1'le İtalya, yüzde 23.3'le Finlandiya takip ediyor.
Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, Japonya'da 2040'a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin, genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2023
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