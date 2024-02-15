https://sputniknews.com.tr/20240215/iyi-parti-ibb-adayi-kavuncu-belediye-baskani-oldugumda-turkce-tabela-disinda-tabelaya-musaade-yok-1080755865.html
İYİ Parti İBB Adayı Kavuncu: Belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında tabelaya müsaade yok
İYİ Parti İBB Adayı Kavuncu: Belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında tabelaya müsaade yok
Sputnik Türkiye
İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu, seçim vaatlerini sıralarken farklı dillerde şehrin birçok yerinde yer alan tabelaları eleştirdi ve “Belediye başkanı... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T11:06+0300
2024-02-15T11:06+0300
2024-02-15T11:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
buğra kavuncu
iyi parti
tabela
türkçe
seçim
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İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Buğra Kavuncu “Ben belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında hiçbir tabelaya müsaade etmeyeceğim" dedi.GAİN platformunda yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Kavuncu, “Belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında tabelaya müsaade etmeyeceğim. Aynı gün, anında tamamı kalkacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/imamoglundan-bugra-kavuncu-aciklamasi-her-aday-degerlidir-yolu-acik-olsun-1080035475.html
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buğra kavuncu, iyi parti, tabela, türkçe, seçim
buğra kavuncu, iyi parti, tabela, türkçe, seçim
İYİ Parti İBB Adayı Kavuncu: Belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında tabelaya müsaade yok
İYİ Parti İBB Adayı Buğra Kavuncu, seçim vaatlerini sıralarken farklı dillerde şehrin birçok yerinde yer alan tabelaları eleştirdi ve “Belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında tabelaya müsaade etmeyeceğim” dedi.
İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Buğra Kavuncu “Ben belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında hiçbir tabelaya müsaade etmeyeceğim" dedi.
GAİN platformunda yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Kavuncu, “Belediye başkanı olduğumda Türkçe tabela dışında tabelaya müsaade etmeyeceğim. Aynı gün, anında tamamı kalkacak" dedi.