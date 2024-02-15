https://sputniknews.com.tr/20240215/iran-ve-ermenistandan-isbirligi-anlasmasi-1080764527.html

İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması

İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması

Sputnik Türkiye

İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 19 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T14:00+0300

2024-02-15T14:00+0300

2024-02-15T14:00+0300

dünya

iran

ermenistan

kafkasya

avrasya ekonomik birliği (aeb)

avrasya

ekonomi

ticaret

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080764317_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_5424ca460da9c18d522a939f03b8fda2.jpg

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu’nun 18’inci oturumu düzenlenirken, başkent Tahran'da 2 gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı.İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenine, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.Geçtiğimiz yılın aralık ayında Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştı.İmza töreni Rusya’nın kuzey başkenti St Petersburg'da düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşirken, törene Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile birlikte İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi katılmıştı.Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanırken, 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyordu.

https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-iran-ermenistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyor-1079061735.html

iran

ermenistan

kafkasya

avrasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, ermenistan, kafkasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya, ekonomi, ticaret