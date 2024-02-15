https://sputniknews.com.tr/20240215/iran-ve-ermenistandan-isbirligi-anlasmasi-1080764527.html
İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması
İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması
Sputnik Türkiye
İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 19 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T14:00+0300
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu’nun 18’inci oturumu düzenlenirken, başkent Tahran'da 2 gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı.İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenine, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.Geçtiğimiz yılın aralık ayında Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştı.İmza töreni Rusya’nın kuzey başkenti St Petersburg'da düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşirken, törene Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile birlikte İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi katılmıştı.Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanırken, 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-iran-ermenistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyor-1079061735.html
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iran, ermenistan, kafkasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya, ekonomi, ticaret
iran, ermenistan, kafkasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya, ekonomi, ticaret
İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması
İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 19 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu’nun 18’inci oturumu düzenlenirken, başkent Tahran'da 2 gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı.
İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenine, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.
Geçtiğimiz yılın aralık ayında Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştı.
İmza töreni Rusya’nın kuzey başkenti St Petersburg'da düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşirken, törene Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile birlikte İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi katılmıştı.
Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.
Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde
giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanırken, 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyordu.