İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması

Türkiye
İYİ Parti'de 'kral çıplak' tepkisi: 16 kişi istifa etti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Liç alanında mühendislik hatası yapıldığı görülüyor
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma: Gıda sektöründe tuzun önemi büyük
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yeşil aklamaya dikkat etmek lazım. Mesela doğa dostu ifadesi çok genel.'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Bakan açıkladı: Hedef 100 milyon turist
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
18:23
3 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:33
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:41
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
10 dk
SEÇİM 2024
Partilerin üye sayıları son bir yılda nasıl değişti?
19:11
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
Kanal İstanbul projesi nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:23
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy itiraf etti: Orduda sorunlar var
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
10:11
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
10:22
2 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İliç’teki maden şirketinden rüşvet alan savcı kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:42
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Erdoğan, 2012'den sonra ilk kez Mısır’da
12:07
83 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
13:34
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Kanada, eski nazi Gunko davasında ek süre istedi
13:51
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ne kadar enerji tüketiyor?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de aday krizi ve istifalar 31 Mart seçimini nasıl etkiler?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
SESLİ HABER
AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
18:33
3 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Ukrayna açıklaması: Rusya’yı yenemez
19:16
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240215/iran-ve-ermenistandan-isbirligi-anlasmasi-1080764527.html
İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması
İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması
Sputnik Türkiye
İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 19 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T14:00+0300
2024-02-15T14:00+0300
dünya
iran
ermenistan
kafkasya
avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrasya
ekonomi
ticaret
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080764317_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_5424ca460da9c18d522a939f03b8fda2.jpg
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu’nun 18’inci oturumu düzenlenirken, başkent Tahran'da 2 gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı.İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenine, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.Geçtiğimiz yılın aralık ayında Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştı.İmza töreni Rusya’nın kuzey başkenti St Petersburg'da düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşirken, törene Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile birlikte İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi katılmıştı.Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanırken, 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-iran-ermenistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyor-1079061735.html
iran
ermenistan
kafkasya
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080764317_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_87c25190fc8fc429ef75f035daa9211e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, ermenistan, kafkasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya, ekonomi, ticaret
iran, ermenistan, kafkasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya, ekonomi, ticaret

İran ve Ermenistan’dan işbirliği anlaşması

14:00 15.02.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran ve Ermenistan
İran ve Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
Abone ol
İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında, 19 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu’nun 18’inci oturumu düzenlenirken, başkent Tahran'da 2 gün süren görüşmelerin sonucunda iki ülke temsilcileri 19 alanda işbirliğini içeren mutabakat zaptını imzaladı.
İçeriğine ilişkin detay verilmeyen anlaşmaların imza törenine, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur da katıldı.
Geçtiğimiz yılın aralık ayında Rusya’nın da yer aldığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran ile 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak tam teşekküllü serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştı.
İmza töreni Rusya’nın kuzey başkenti St Petersburg'da düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısı sırasında gerçekleşirken, törene Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikoviç, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ile birlikte İran Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi katılmıştı.
Anlaşma, ayrıca diğer AEB üyesi Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri tarafından da imzalandı.
Kapsadığı coğrafya, demografik yapı, iktisadi güç ve enerji kaynakları sayesinde çok kutupluluğa geçiş sürecinde giderek daha önemli bölgesel ticaret platformu haline gelen ve karşılıklı çıkara dayalı işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ilkesiyle hareket eden AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin geçici anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanırken, 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyordu.
Lavrov ve Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
DÜNYA
Dışişleri Bakanı: İran Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor
27 Aralık 2023, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала