https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-iran-ermenistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyor-1079061735.html

Dışişleri Bakanı: İran Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor

Dışişleri Bakanı: İran Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T17:24+0300

2023-12-27T17:24+0300

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Ziyaret çerçevesinde Abdullahiyan Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile bir görüştü. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi.Salı günü İran Dışişleri Bakanı Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Söz konusu görüşmede ikili işbirliği gündemi, bölgedeki durum ve Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ele alınmıştı.Mirzoyan: Ermenistan ve İran'ın bölgesel iletişimin açılmasına yönelik yaklaşımları uyumluErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan'da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ortak açıklamada, Ermenistan ve İran'ın bölgesel iletişim engellerinin kaldırılması konusundaki tutumlarının tamamen uyumlu olduğunu söyledi.Mirzoyan açıklamasında göre İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğü, sınırlarının dokunulmazlığı ve egemenliği konusundaki net tutumunu takdir ettiklerini dile getirdi.Görüşmeler bağlamında Dışişleri Bakanı ayrıca Ermenistan ve İran'ın Kuzey-Güney otoyolu projesinin tam olarak uygulanmasını ve Basra Körfezi-Karadeniz uluslararası ulaşım koridorunun kullanılmasını önemli bulduklarını vurguladı.Ermenistan'ın başkentindeki görüşmeler sırasında Mirzoyan İranlı mevkidaşına Azerbaycan'la müzakerelerde gelinen aşamayı ve sürecin ayrıntılarını anlattı.Abdullahiyan Ermenistan'ı en son Ekim 2022'de ziyaret etmişti.İran Dışişleri Bakanı 2024 yılında bölgede istikrarlı bir barışın sağlanmasının gerçekçi olduğunu düşünüyorErivan ve Bakü arasında barış, Rusya, Türkiye ve İran'ın katılımıyla istişari, bölgesel bir 3+3 platformu çerçevesinde sağlanabilir.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ermenistan'ın bölgede uzun vadeli barışın sağlanması konusunda ciddi ve bu yönde ciddi adımlar attığını dile getirdi.Abdullahiyan önceki gün Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da iki kez aradığını hatırlattı.Abdullahiyan basın toplantısında, "2024 yılının ilk aylarında bölgede istikrarlı bir barışa ulaşmak mümkün. Bu konuda iyimseriz" dedi.Abdullahiyan açıklamasında Rusya, Türkiye ve İran'ın katılımıyla istişari ve bölgesel bir 3+3 platformu çerçevesinde, dış aktörlerin müdahalesi olmadan Ermenistan ve Azerbaycan arasında istikrarlı bir barışa ulaşmanın gerçekçi olduğunu da sözlerine ekledi.Abdullahiyan: İran Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyorİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile Erivan'da düzenlediği basın toplantısında, "İran Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir" açıklamasında bulundu.Abdullahiyan'ın Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapılan görüşmede Güney Kafkasya'da istikrar ve barışın tesis edilmesinin yanı sıra İran'ın aktif bir aktör ve güvenlik garantörü olarak oynayabileceği rol ele alındı.Abdullahiyan,"İran ve Ermenistan tarihsel olarak birbirine bağlıdır ve bu ilişkiler her geçen gün daha da gelişmekte ve derinleşmektedir" dedi.İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran tarafının Ermenistan'ın Tebriz Başkonsolosluğu'nun açılmasını kabul ettiğini ve yakın gelecekte açılmasının beklendiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-azerbaycan-ermenistan-baris-anlasmasi-kafkasyanin-gelecegini-belirleyecek-1078996847.html

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