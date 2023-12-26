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Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması Kafkasya’nın geleceğini belirleyecek
Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması Kafkasya’nın geleceğini belirleyecek
Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamaya hazır olduklarını defalarca dile getirdiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü Peskov... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Her iki taraf son dönemlerde, barış anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamaya, sonlandırmaya hazır olduğunu defalarca beyan etti” ifadesini kullandı.“Rusya onlara yardım etmeye hazır, bunu memnuniyetle karşılamaya hazır” diyen Peskov, “Aracılığımızı dayatmıyoruz. Ama elbette, sadece Bağımsız Devletler Topluğu değil, gelişmiş ikili ilişkiler kapsamında olan bu iki ortağımızın, müttefikimizin en kısa zamanda bu anlaşmayı imzalaması bizim için çok önemli. Bu, Kafkasya’da barış, istikrar, öngörülebilirlik havasını sağlar. Bu da bizim için önemli” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-aliyev-ve-pasinyan-muzakereleri-sonlandirmaya-ve-baris-anlasmasina-varmaya-hazir-1078995209.html
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Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması Kafkasya’nın geleceğini belirleyecek

22:59 26.12.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamaya hazır olduklarını defalarca dile getirdiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Kafkasya’da barış ve öngörülebilirlik havasını sağlamak için bu iki ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Her iki taraf son dönemlerde, barış anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamaya, sonlandırmaya hazır olduğunu defalarca beyan etti” ifadesini kullandı.
Rusya onlara yardım etmeye hazır, bunu memnuniyetle karşılamaya hazır” diyen Peskov, “Aracılığımızı dayatmıyoruz. Ama elbette, sadece Bağımsız Devletler Topluğu değil, gelişmiş ikili ilişkiler kapsamında olan bu iki ortağımızın, müttefikimizin en kısa zamanda bu anlaşmayı imzalaması bizim için çok önemli. Bu, Kafkasya’da barış, istikrar, öngörülebilirlik havasını sağlar. Bu da bizim için önemli” diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
DÜNYA
Kremlin: Aliyev ve Paşinyan müzakereleri sonlandırmaya ve barış anlaşmasına varmaya hazır
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