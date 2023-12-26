https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-azerbaycan-ermenistan-baris-anlasmasi-kafkasyanin-gelecegini-belirleyecek-1078996847.html

Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması Kafkasya’nın geleceğini belirleyecek

Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması Kafkasya’nın geleceğini belirleyecek

Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamaya hazır olduklarını defalarca dile getirdiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü Peskov... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T22:59+0300

2023-12-26T22:59+0300

2023-12-26T22:59+0300

dünya

kremlin

kremlin

kremlin sarayı

rusya

azerbaycan

ermenistan

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077074529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01758c51cf7bcf03a5cbf371e5b983c3.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Her iki taraf son dönemlerde, barış anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamaya, sonlandırmaya hazır olduğunu defalarca beyan etti” ifadesini kullandı.“Rusya onlara yardım etmeye hazır, bunu memnuniyetle karşılamaya hazır” diyen Peskov, “Aracılığımızı dayatmıyoruz. Ama elbette, sadece Bağımsız Devletler Topluğu değil, gelişmiş ikili ilişkiler kapsamında olan bu iki ortağımızın, müttefikimizin en kısa zamanda bu anlaşmayı imzalaması bizim için çok önemli. Bu, Kafkasya’da barış, istikrar, öngörülebilirlik havasını sağlar. Bu da bizim için önemli” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-aliyev-ve-pasinyan-muzakereleri-sonlandirmaya-ve-baris-anlasmasina-varmaya-hazir-1078995209.html

rusya

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, kremlin, kremlin sarayı, rusya, azerbaycan, ermenistan, dmitriy peskov