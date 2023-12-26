https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-aliyev-ve-pasinyan-muzakereleri-sonlandirmaya-ve-baris-anlasmasina-varmaya-hazir-1078995209.html

Kremlin: Aliyev ve Paşinyan müzakereleri sonlandırmaya ve barış anlaşmasına varmaya hazır

Kremlin: Aliyev ve Paşinyan müzakereleri sonlandırmaya ve barış anlaşmasına varmaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın müzakereleri sonlandırmaya ve barış anlaşmasına... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T20:50+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Karabağ'da Eylül 2023'te yaşanan son gelişmelerin ardından St. Petersburg'da Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) gayriresmi zirvesinde bir araya gelmelerinin riskli olup olmadığı soruldu.Peskov bu soru üzerine, “Hangi karşıt taraflar? Onlar (liderler) barış müzakerelerini sonuçlandırmaya, tek bir belgeye, barış anlaşmasına varmaya tam anlamıyla hazır olduklarını belirtiyor, herhangi bir risk söz konusu değil” yanıtını verdi.Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın, bugün St. Petersburg’da bir araya gelen BDT liderlerinin gayrı resmi zirvesinde yüz yüze geldikleri ve el sıkıştıkları objektiflere yansıdı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyesi zirveye ayrıca Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri de katıldı.

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