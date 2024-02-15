https://sputniknews.com.tr/20240215/galatasaray-uefa-avrupa-ligi-play-off-turu-ilk-macinda-sparta-pragi-3-2-maglup-etti-1080782680.html
Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti
Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T22:42+0300
2024-02-15T22:42+0300
2024-02-15T22:49+0300
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.
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galatasaray, son dakika, uefa, uefa avrupa ligi, sparta prag
galatasaray, son dakika, uefa, uefa avrupa ligi, sparta prag
Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti
22:42 15.02.2024 (güncellendi: 22:49 15.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.