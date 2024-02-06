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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim listeden çıkarıldı, 3 isim eklendi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim listeden çıkarıldı, 3 isim eklendi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T21:44+0300
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Galatasaray, ekip, yeni transferleri Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Berkan Kutlu'yu UEFA listesine eklerken, takımdan ayrılan Sacha Boey, Cedric Bakambu ve Angelino listeden çıkarıldı.Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın bu kez de listede yer almadı.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius
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galatasarayın uefa avrupa ligi kadrosunda kimler var, galatasarayın uefa avrupa ligi kadrosundan kimle çıkarıldı, galatasaray uefa avrupa ligi
galatasarayın uefa avrupa ligi kadrosunda kimler var, galatasarayın uefa avrupa ligi kadrosundan kimle çıkarıldı, galatasaray uefa avrupa ligi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim listeden çıkarıldı, 3 isim eklendi

21:44 06.02.2024
© AASüper Lig'de şampiyon Galatasaray
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi.
Galatasaray, ekip, yeni transferleri Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Berkan Kutlu'yu UEFA listesine eklerken, takımdan ayrılan Sacha Boey, Cedric Bakambu ve Angelino listeden çıkarıldı.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın bu kez de listede yer almadı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
SPOR
Galatasaray, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'in sözleşme detaylarını açıkladı
2 Şubat, 19:41
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